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Ex-Internacional, Matheus Monteiro desponta no futebol de Belarus

Jogador está vivendo a sua primeira oportunidade no futebol do exterior...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 22:02

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 22:02
Crédito: Reprodução/Torpedo Zhodino
Destaque na conquista da Copa São Paulo Jr, pelo Internacional, em 2020, o meio-campo Matheus Monteiro escolheu Belarus para dar os seus primeiros passos no futebol europeu. Aos 21 anos, o jogador, que também conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com a camisa do Colorado, em 2019, agora defende as cores do Torpedo Zhodino.
Contratado no começo da atual temporada, Matheus disputou sete partidas e marcou um gol. Com pouca dificuldade para adaptação no país do Leste Europeu, que faz fronteira com a Rússia, Ucrânia, Polônia, Lituânia e Letônia, o jogador tem sido peça importante da equipe, que atualmente ocupa a sétima colocação no campeonato local.
- No começo a adaptação foi difícil por conta do fuso-horário e temperatura baixa do país. Agora já estou me sentindo mais adaptado, consigo realizar as atividades de rotina no horário do país sem nenhum problema e já consigo me comunicar melhor na língua do país - disse Matheus Monteiro.
Com passagens pelas categorias de base do Fluminense e Boavista do Rio de Janeiro, antes de chegar no Internacional, Matheus está vivendo a sua primeira oportunidade no futebol do exterior. Desse jeito, não foi difícil apontar as principais diferenças entre o futebol brasileiro e o disputado em Belarus.
- O futebol europeu realmente é muito diferente do futebol brasileiro, nós brasileiros somos muito diferentes em questão de qualidade técnica, mas no campeonato de Belarus percebi que tem muita intensidade e por isso os jogadores brasileiros vêm para Europa, para um desafio maior, aqui tem mais portas abertas nos clubes, o futebol brasileiro é mais valorizado.
No próximo sábado, o Torpedo recebe o líder do campeonato, Shakhtyor, em partida válida pela 11ª rodada da competição nacional.

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