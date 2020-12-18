Ex-Inter, Igor Rossi celebra classificação 'sofrida' do Al Faisaly na Copa do Rei Saudita

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Nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita, o Al Faisaly bateu o Al-Ettifaq nas penalidades após um empate sem gols no tempo normal. Capitão do time classificado, o zagueiro Igor Rossi converteu a sua cobrança e, após a partida, comemorou a vaga conquistada do seu time para as quartas de final.

+ Quem é o maior campeão europeu da década?- Iniciamos nossa caminhada na Copa da melhor maneira. Foi com uma vitória sofrida nos pênaltis, aonde eu pude converter um deles e ajudar a equipe passar para as quartas de final. O sentimento é de alegria pelo esforço de todos nós por jogar 120 minutos mais as penalidades.

Atuando desde 2017 no futebol da Arábia Saudita, o jogador de 31 anos revelado pelo Internacional acumula mais de 100 jogos com a camisa do Al Faisaly. Após ficar com o vice-campeonato da Copa do Rei Saudita em 2018, Rossi demonstra otimismo em chegar longe novamente.

- O clube avança e tem a ambição de chegar a final pela segunda vez em sua história. E quero participar disso de novo, pois na primeira eu também estava presente e foi um momento único para mim, para o clube e para a cidade - concluiu.

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