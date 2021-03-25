Ex-Inter, Elton reencontra o Grêmio e afirma que Juventude terá que se impor para conquistar a vitória

Elton deu seus primeiros passos no futebol com a camisa do Internacional e nesta quinta, às 21h30 no Montanha dos Vinhedos, reencontra o maior rival do Colorado, mas dessa vez estará representando o Juventude. O Grêmio que vem jogando com garotos no Campeonato Gaúcho, tenta recuperar a liderança da competição. O Tricolor soma 10 pontos, com três vitórias e um empate, já a equipe do interior tem 6 pontos, contabilizando dois triunfos e três derrotas.
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Para essa partida, válida pela 6ª rodada, o jogo será disputado no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, já que no Alfredo Jaconi está passando por uma troca de gramado. Elton comentou sobre como a equipe tem que se comportar para sair de campo com os três pontos.
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- Depois de duas vitórias consecutivas, contando com a Copa do Brasil, estamos chegando para esse confronto com confiança que podemos ganhar. Eles (meninos do Grêmio) são profissionais, então temos que chegar e nos impor para saímos com a vitória. Temos que ter postura para superá-los - afirmou.
Com 76 partidas pelo Internacional e quatro gols, o volante, de 31 anos, disputou alguns Grenais e guarda boas recordações dos duelos contra o adversário desta noite.
- Passei bastante tempo no Inter, foram partidas boas de ser jogar contra o Grêmio. Tive uma que eu saí com o troféu de melhor em campo, lá dentro do olímpico. Espero chegar hoje e nosso time fazer um grande jogo, aproveitar o momento e entrar na briga pela classificação - concluiu.