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futebol

Ex-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar Haaland

Apesar de elogios ao jovem norueguês, campeão do mundo diz que gostaria de ver Jadon Sancho vestindo a camisa do Bayern de Munique e se derrete em elogios por Lewandowski...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 15:53

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:53

Crédito: Martin Meissner/AFP
Lothar Matthaus, ídolo do Bayern e campeão do mundo com a seleção alemã em 1990, elogiou a equipe do Borussia Dortmund, mas principalmente os dois talentos que se destacam na Bundesliga: Haaland e Sancho. O ex-jogador afirmou que é muito difícil parar um atleta como o jovem norueguês no campo de jogo, mas disse que queria o inglês nos bávaros.
O veterano tentou dar dicas para os adversários pararem o cometa de apenas 19 anos de idade, apesar de diversos elogios.
- Não tem como impedir que ele (Haaland) jogue pelos 90 minutos, é um jogador que vai ter alguma chance de marcar ao longo do jogo. É difícil quando alguém se move muito, é forte e rápido. Ele entra bem na área quando o Dortmund vem pelas laterais e Haaland se antecipa muitas vezes na primeira trave. É preciso marcar de perto e não dar espaço para ele jogar.
No entanto, se tem algum jogador que ele gostaria de ver vestindo a camisa do Bayern, esse atleta é Jadon Sancho.
- Ele pode jogar aberto na esquerda ou na direita. Poderia ajudar muito já que temos apenas Gnabry, Coman e Perisic. Sancho é um jogador do mais alto nível mundial, gosto muito do futebol dele. É o artilheiro do Dortmund, dá muitas assistências.
Matthaus também elogiou Goretzka e disse que é o jogador que mais lembra o seu futebol na década de 90, mas se deleitou para Lewandowski.Para o alemão, o camisa nove é o atacante perfeito pela forma como joga para o time e para os companheiros e gols marcados desde a época de Borussia Dortmund. O polonês é o artilheiro da atual temporada do Campeonato Alemão com 27 tentos.E MAIS:Schalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaRB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéJornal afirma que Reinier irá ser incorporado nos treinos de ZidaneBayern de Munique apresenta proposta de renovação para Alaba E MAIS:

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