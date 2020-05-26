Ex-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar Haaland

Crédito: Martin Meissner/AFP

Lothar Matthaus, ídolo do Bayern e campeão do mundo com a seleção alemã em 1990, elogiou a equipe do Borussia Dortmund, mas principalmente os dois talentos que se destacam na Bundesliga: Haaland e Sancho. O ex-jogador afirmou que é muito difícil parar um atleta como o jovem norueguês no campo de jogo, mas disse que queria o inglês nos bávaros.

O veterano tentou dar dicas para os adversários pararem o cometa de apenas 19 anos de idade, apesar de diversos elogios.

- Não tem como impedir que ele (Haaland) jogue pelos 90 minutos, é um jogador que vai ter alguma chance de marcar ao longo do jogo. É difícil quando alguém se move muito, é forte e rápido. Ele entra bem na área quando o Dortmund vem pelas laterais e Haaland se antecipa muitas vezes na primeira trave. É preciso marcar de perto e não dar espaço para ele jogar.

No entanto, se tem algum jogador que ele gostaria de ver vestindo a camisa do Bayern, esse atleta é Jadon Sancho.

- Ele pode jogar aberto na esquerda ou na direita. Poderia ajudar muito já que temos apenas Gnabry, Coman e Perisic. Sancho é um jogador do mais alto nível mundial, gosto muito do futebol dele. É o artilheiro do Dortmund, dá muitas assistências.