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Ex-Grêmio, Ricardinho marca na estreia pelo Marítimo na Primeira Liga

Atacante brasileiro revelado pelo Grêmio fez o seu primeiro gol pelo Marítimo, de Portugal, em sua estreia no clube...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:40

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:40

Crédito: Maritimo/ Divulgação
O atacante Ricardinho começou com o pé direito a sua trajetória no futebol europeu e de maneira literal. Foi com o pé direito que ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Marítimo, no empate contra o Arouca, pelo Campeonato Português, por 2 a 2. Revelação do Grêmio, ele chegou no último mês ao clube e na primeira oportunidade foi titular. O atleta celebrou o gol e indicou que a recepção do elenco está sendo fundamental para ele.Mostrando oportunismo, Ricardinho aproveitou rebote do goleiro e dentro da área marcou o primeiro do Marítimo. A equipe virou o jogo, mas cedeu a igualdade no apagar das luzes. O atacante, emprestado pelo Grêmio até o final da temporada, analisou a estreia no futebol europeu.
- Fico feliz de na minha primeira partida começar jogando e também marcar. Acho que aumenta a minha confiança. Fui muito bem recebido e isso facilitou demais a minha adaptação. Estou aprendendo coisas novas e isso é maravilhoso. Mas ainda acho que esse primeiro jogo poderia ser melhor, se tivéssemos saído com a vitória - disse, completando.
- A estrutura aqui é fantástica. E o grupo é muito competitivo. Tenho certeza que vamos brigar por coisas boas na temporada e que vou crescer bastante aqui, como jogador e como homem. Esse início está me deixando bem empolgado e animado - concluiu o atacante em entrevista após a partida.
Ricardinho e Marítimo voltam a campo no próximo sábado, às 11h30 (hora de Brasília), para pegar o Famalicão, na sequência do Campeonato Português.

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