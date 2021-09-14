Ex-Grêmio, Ricardinho marca na estreia pelo Marítimo na Primeira Liga

Crédito: Maritimo/ Divulgação

O atacante Ricardinho começou com o pé direito a sua trajetória no futebol europeu e de maneira literal. Foi com o pé direito que ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Marítimo, no empate contra o Arouca, pelo Campeonato Português, por 2 a 2. Revelação do Grêmio, ele chegou no último mês ao clube e na primeira oportunidade foi titular. O atleta celebrou o gol e indicou que a recepção do elenco está sendo fundamental para ele.Mostrando oportunismo, Ricardinho aproveitou rebote do goleiro e dentro da área marcou o primeiro do Marítimo. A equipe virou o jogo, mas cedeu a igualdade no apagar das luzes. O atacante, emprestado pelo Grêmio até o final da temporada, analisou a estreia no futebol europeu.

- Fico feliz de na minha primeira partida começar jogando e também marcar. Acho que aumenta a minha confiança. Fui muito bem recebido e isso facilitou demais a minha adaptação. Estou aprendendo coisas novas e isso é maravilhoso. Mas ainda acho que esse primeiro jogo poderia ser melhor, se tivéssemos saído com a vitória - disse, completando.

- A estrutura aqui é fantástica. E o grupo é muito competitivo. Tenho certeza que vamos brigar por coisas boas na temporada e que vou crescer bastante aqui, como jogador e como homem. Esse início está me deixando bem empolgado e animado - concluiu o atacante em entrevista após a partida.