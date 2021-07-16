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futebol

Ex-Grêmio, ponta-direita Tetê, do Shakhtar, desperta interesse do Milan

Jogador revelado pelo Grêmio destacou-se no Skakhtar Donetsk, da Ucrânia, e agora pode transferir-se para o Milan...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 16:48
Crédito: Tetê é alvo do Milan nesta janela de transferências (Divulgação
O ponta-direito Tetê, que atua pelo Shakhtar Donetsk, é alvo do Milan nesta janela de transferências. Revelado pelo Grêmio, o brasileiro de 21 anos destacou-se atuando na equipe ucraniana, e pode ser reforço dos rossoneri nesta temporada.
Veja as principais notícias do futebol internacionalSegundo o jornalista italiano Salvatore Cantone, do Planeta Milan, que faz parte do jornal Gazzetta dello Sport, o clube italiano busca a contratação de Tetê, do Shakhtar Donetsk, nesta janela de transferências para atuar na ponta-direita da equipe titular.
Para contratar Tetê, o Milan busca primeiro resolver o futuro de Samu Castillejo, alvo de clubes espanhóis e que, no início do mês, discutiu com torcedores da equipe italiana nas redes sociais. Com a situação do jogador resolvida, o Milan iria atrás do brasileiro.
Tetê destacou-se no Shakthar Donetsk nesta temporada, e marcou um gol e concedeu assistências em partida contra o Real Madrid na Champions League em outubro de 2020. O brasileiro disputou um total de 80 partidas pelo clube ucraniano e marcou 21 gols.
Revelado pelo Grêmio, Tetê deixou o tricolor gaúcho em 2019 por um total de 15 milhões de euros. O contrato do jogador com o Shakthar Donetsk dura até dezembro de 2023 e, de acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado encontra-se avaliado em 20 milhões de euros.

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