Ex-Grêmio, ponta-direita Tetê, do Shakhtar, desperta interesse do Milan

Crédito: Tetê é alvo do Milan nesta janela de transferências (Divulgação

O ponta-direito Tetê, que atua pelo Shakhtar Donetsk, é alvo do Milan nesta janela de transferências. Revelado pelo Grêmio, o brasileiro de 21 anos destacou-se atuando na equipe ucraniana, e pode ser reforço dos rossoneri nesta temporada.

Veja as principais notícias do futebol internacionalSegundo o jornalista italiano Salvatore Cantone, do Planeta Milan, que faz parte do jornal Gazzetta dello Sport, o clube italiano busca a contratação de Tetê, do Shakhtar Donetsk, nesta janela de transferências para atuar na ponta-direita da equipe titular.

Para contratar Tetê, o Milan busca primeiro resolver o futuro de Samu Castillejo, alvo de clubes espanhóis e que, no início do mês, discutiu com torcedores da equipe italiana nas redes sociais. Com a situação do jogador resolvida, o Milan iria atrás do brasileiro.

Tetê destacou-se no Shakthar Donetsk nesta temporada, e marcou um gol e concedeu assistências em partida contra o Real Madrid na Champions League em outubro de 2020. O brasileiro disputou um total de 80 partidas pelo clube ucraniano e marcou 21 gols.