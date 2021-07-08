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futebol

Ex-Grêmio, Pepê é apresentado no FC Porto e admite: 'Vou ser muito feliz aqui'

Atacante que se destacou pelo Grêmio conheceu o Estádio do Dragão e as instalações da equipe portuguesa na última quarta-feira
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Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:14
Crédito: Divulgação / FC Porto
O atacante Pepê foi oficialmente apresentado pelo FC Porto como o mais novo reforço para a temporada 2021/2022. Ex-Grêmio, o jogador esteve ao lado dos agentes Adriano Spadoto e Erick Pallazzi na tarde da última quarta-feira (07) para conhecer as instalações dos Azuis e o Estádio do Dragão.
Veja o mata-mata da EurocopaEm vídeo divulgado pelo clube, Pepê admitiu que 'vai ser muito feliz' por lá, e disse que sonha em jogar com a casa cheia.
- Expectativa é a melhor possível, eu acompanhava pela televisão, e sempre achei incrível os torcedores aqui no estádio, casa cheia. Estou ansioso demais por isso, por esse momento - disse Pepê em vídeo oficial.
- Marcar um gol é sempre especial, e meu sonho seria poder marcar o primeiro gol aqui com o estádio lotado. Espero desfrutar cada minuto neste clube, e dar muitas alegrias aos torcedores -
Com contrato até 2026, Pepê iniciou a pré-temporada ao lado dos novos companheiros de clube após cumprir a quarentena obrigatória imposta pelos portugueses.

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