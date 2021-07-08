Ex-Grêmio, Pepê é apresentado no FC Porto e admite: 'Vou ser muito feliz aqui'

Crédito: Divulgação / FC Porto

O atacante Pepê foi oficialmente apresentado pelo FC Porto como o mais novo reforço para a temporada 2021/2022. Ex-Grêmio, o jogador esteve ao lado dos agentes Adriano Spadoto e Erick Pallazzi na tarde da última quarta-feira (07) para conhecer as instalações dos Azuis e o Estádio do Dragão.

Veja o mata-mata da EurocopaEm vídeo divulgado pelo clube, Pepê admitiu que 'vai ser muito feliz' por lá, e disse que sonha em jogar com a casa cheia.

- Expectativa é a melhor possível, eu acompanhava pela televisão, e sempre achei incrível os torcedores aqui no estádio, casa cheia. Estou ansioso demais por isso, por esse momento - disse Pepê em vídeo oficial.

- Marcar um gol é sempre especial, e meu sonho seria poder marcar o primeiro gol aqui com o estádio lotado. Espero desfrutar cada minuto neste clube, e dar muitas alegrias aos torcedores -