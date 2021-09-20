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futebol

Ex-Grêmio, Pepê balança as redes pela primeira vez com a camisa do FC Porto

Brasileiro com passagem pelo Grêmio fez o último gol dos Dragões na goleada sobre o Moreirense, pela Liga Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 15:19

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:19

A noite do último domingo (19) foi especial para o atacante brasileiro Pepê, que fez seu primeiro gol com a camisa do FC Porto, clube que o contratou após se destacar pelo Grêmio, sendo a terceira maior venda da história do clube gaúcho. Aos 24 anos, esta é a primeira experiência do jovem jogador em solo europeu, e por isso, o gol marcado diante do Moreirense, na goleada por 5 a 0, ficará marcado em sua carreira.
- Deus é bom o tempo todo. Que sentimento maravilhoso. Muito feliz em marcar o primeiro gol com esta camisa do Dragão. O primeiro de muitos! Todos juntos, até o fim - disse Pepê através de sua rede social.
Com seis partidas até aqui, sendo uma delas pela Liga dos Campeões (Atlético de Madrid), Pepê tem feito bons jogos e participado de todas as partidas desde que a temporada iniciou. Na partida do último domingo precisou de apenas uma finalização em 14 minutos para deixar o dele. O primeiro pelos Dragões.

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