Ex-Grêmio, Pepê balança as redes pela primeira vez com a camisa do FC Porto

A noite do último domingo (19) foi especial para o atacante brasileiro Pepê, que fez seu primeiro gol com a camisa do FC Porto, clube que o contratou após se destacar pelo Grêmio, sendo a terceira maior venda da história do clube gaúcho. Aos 24 anos, esta é a primeira experiência do jovem jogador em solo europeu, e por isso, o gol marcado diante do Moreirense, na goleada por 5 a 0, ficará marcado em sua carreira.

- Deus é bom o tempo todo. Que sentimento maravilhoso. Muito feliz em marcar o primeiro gol com esta camisa do Dragão. O primeiro de muitos! Todos juntos, até o fim - disse Pepê através de sua rede social.