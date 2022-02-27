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futebol

Ex-Grêmio, Matheus Henrique provoca Internacional e se manifesta sobre ataque a ônibus

Atualmente, meio-campista defende o Sassuolo, da Itália, mas já disputou muitas edições do clássico...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 13:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 13:22
O adiamento do Gre-Nal na noite do último sábado (26) continua sendo assunto, inclusive fora do Brasil. Através das redes sociais, o meia Matheus Henrique, que jogou várias edições do clássico pelo Grêmio se manifestou a respeito do ataque ao ônibus do Tricolor Gaúcho.
Primeiro, o jogador, que atualmente defende o Sassuolo, desejou forças a Mathias Villasanti, que sofreu um traumatismo craniano e uma concussão cerebral no apedrejamento. Depois, aproveitou para 'provocar' o Internacional.
- Até quando isso? Força Villansanti! Por isso que eu odeio esses morangos! Bando de inconsequentes.
Até o momento, não há uma nova data para a disputa do clássico no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Sendo assim, o Grêmio volta a campo na terça-feira (1), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2022.
Crédito: Foto:LucasUebel/GrêmioFBPA

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