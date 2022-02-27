Ex-Grêmio, Matheus Henrique provoca Internacional e se manifesta sobre ataque a ônibus

O adiamento do Gre-Nal na noite do último sábado (26) continua sendo assunto, inclusive fora do Brasil. Através das redes sociais, o meia Matheus Henrique, que jogou várias edições do clássico pelo Grêmio se manifestou a respeito do ataque ao ônibus do Tricolor Gaúcho.

Primeiro, o jogador, que atualmente defende o Sassuolo, desejou forças a Mathias Villasanti, que sofreu um traumatismo craniano e uma concussão cerebral no apedrejamento. Depois, aproveitou para 'provocar' o Internacional.

- Até quando isso? Força Villansanti! Por isso que eu odeio esses morangos! Bando de inconsequentes.

Até o momento, não há uma nova data para a disputa do clássico no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Sendo assim, o Grêmio volta a campo na terça-feira (1), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2022.