Ex-Grêmio, Jael rebate Thiago Neves no Twitter: 'Abobado'

A crise no Grêmio está feita. No começo da semana, Thiago Neves rescindiu o seu contrato com o Tricolor Gaúcho e não gostou da maneira que saiu. O ‘troco’ veio nas redes sociais, quando ironizou a derrota da equipe na Libertadores com a postagem: ‘Continuo sendo o culpado?’.Na manhã desta quinta-feira, o ex-atacante do Tricolor, Jael, não deixou barato a provocação do meio-campista e pediu respeito com o elenco gremista. Além disso, chamou Thiago Neves de abobado.