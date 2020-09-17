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futebol

Ex-Grêmio, Jael rebate Thiago Neves no Twitter: 'Abobado'

Ex-atacante do Tricolor não gostou da postagem do meio-campista na rede social e pediu respeito ao elenco gremista...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 11:37
Crédito: Reprodução/TV
A crise no Grêmio está feita. No começo da semana, Thiago Neves rescindiu o seu contrato com o Tricolor Gaúcho e não gostou da maneira que saiu. O ‘troco’ veio nas redes sociais, quando ironizou a derrota da equipe na Libertadores com a postagem: ‘Continuo sendo o culpado?’.Na manhã desta quinta-feira, o ex-atacante do Tricolor, Jael, não deixou barato a provocação do meio-campista e pediu respeito com o elenco gremista. Além disso, chamou Thiago Neves de abobado.
‘Respeita seus ex-companheiros, cara. Te acolheram muito bem e você faz isso. Creio que diretamente não foi pra eles, mas fazendo isso você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é culpa de tudo isso. Deixa de ser abobado e apaga isso’, escreveu. placeholder

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