Ex-Grêmio e Inter e cobiçado por Palmeiras e Atlético-MG, Giuliano fecha com time da Turquia

LanceNet

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:05

Crédito: Giuliano jogará a próxima Liga dos Campeões (Divulgação/Twitter do Istanbul Basaksehir
Alvo de clubes brasileiros como Palmeiras e Atlético-MG e desejado por parte da torcida gremista, o meia Giuliano não vai jogar no Brasil nos próximos meses. O jogador, livre no mercado desde que deixou o Al Nassr, da Árabia Saudita, acertou com o Istanbul Basaksehir, da Turquia. O novo camisa 20 do time assinou por três temporadas com o atual campeão nacional. O Istanbul Basaksehir vai disputar a Liga dos Campeões, fator que pode ter pesado na escolha de Giuliano. O time está no grupo H, junto à PSG, Manchester United e RB Leipzig.
Essa será a segunda passagem de Giuliano pela Turquia. Entre 2017 e 2018, ele defendeu o Fenerbahçe, também de Istambul, onde disputou 37 jogos e marcou 16 gols. Revelado pelo Paraná, o meia ainda vestiu as camisas de Internacional, Dnipro, da Ucrânia, e Zenit, da Rússia.

