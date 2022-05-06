Ex-Grêmio e Ceará, Léo Chú celebra título da Concachampions com o Seattle Sounders: 'Muito feliz'

Campeão da Champions League da Concacaf com o Seattle Sounders na quarta-feira, o atacante Léo Chú, ex-Grêmio e Ceará, celebrou o título continental. Segundo o atleta de 21 anos, a sensação é inexplicável e toda a equipe está de parabéns.- É uma sensação inexplicável. Estou muito feliz por essa conquista, por este time que é muito merecedor, estão todos de parabéns. Nós trabalhamos muito para isso e agora conseguimos, somos campeões da Concachampions. Esse sentimento é único, nós entramos para a história do Seattle Sounders - declarou o atleta.

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Com o título, o clube será o primeiro da história dos Estados Unidos a disputar o Mundial de Clube da Fifa, que deverá acontecer em 2023, mas em referência ao ano de 2022. O Chelsea, da Inglaterra, é o atual campeão do torneio.

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Desde agosto de 2021 no Seattle Sounders, Léo Chú entrou em campo 15 vezes, com dois gols marcados e uma assistências. Um desses gols marcados foi justamente nesta edição da Concachampions, contra o Motagua, de Honduras, nas oitavas de final.

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