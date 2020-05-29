Ex-goleiro do Barcelona, Victor Valdés é o novo técnico de time da 4ª divisão da Espanha

O ex-goleiro Victor Valdés, ídolo do Barcelona, é o novo técnico do Unión Atlética Horta, que disputa a quarta divisão da Espanha. Este será o primeiro trabalho dele em um clube profissional. Antes do Horta, passou pelas bases do Barcelona e Moratalaz.???| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.

Valdés segue também os passos de outros ex-jogadores do Barcelona que se tornaram treinadores. Em sua época de goleiro, foi dirigido por Pep Guardiola, que jogou no clube. Xavi, hoje no Qatar, também virou treinador e já afirmou o desejo de comandar o clube blaugrana no futuro.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaO dia do mercado: Chelsea busca novo goleiro, Sanchez na Alemanha, Real e Barça disputam El Clássico por meia…Empresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquinoApós terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má faseClubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana E MAIS: