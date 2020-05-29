Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-goleiro do Barcelona, Victor Valdés é o novo técnico de time da 4ª divisão da Espanha
futebol

Ex-goleiro do Barcelona, Victor Valdés é o novo técnico de time da 4ª divisão da Espanha

Espanhol passou por base do Barcelona e de mais um clube antes de assumir primeira equipe profissional na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 22:36

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 22:36

Crédito: Divulgação
O ex-goleiro Victor Valdés, ídolo do Barcelona, é o novo técnico do Unión Atlética Horta, que disputa a quarta divisão da Espanha. Este será o primeiro trabalho dele em um clube profissional. Antes do Horta, passou pelas bases do Barcelona e Moratalaz.???| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.
Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.
?⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club?#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP— Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020 - Esperamos que tenha muitos êxitos e acertos comandando o nosso clube - disse o clube pelas redes sociais.
Valdés segue também os passos de outros ex-jogadores do Barcelona que se tornaram treinadores. Em sua época de goleiro, foi dirigido por Pep Guardiola, que jogou no clube. Xavi, hoje no Qatar, também virou treinador e já afirmou o desejo de comandar o clube blaugrana no futuro.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaO dia do mercado: Chelsea busca novo goleiro, Sanchez na Alemanha, Real e Barça disputam El Clássico por meia…Empresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquinoApós terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má faseClubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados