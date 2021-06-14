Ex-goleiro da Dinamarca acredita em ameaça da Uefa contra seleção caso atletas não voltassem ao jogo após mal súbito de Eriksen

Peter Schmeichel, ex-goleiro da seleção dinamarquesa e pai de Kasper Schmeichel, acredita que a Uefa ameaçou a equipe dirigida por Kasper Hjulmand com a derrota por 3 a 0 caso os jogadores não voltassem ao gramado após o mal súbito de Eriksen no final da primeira etapa.- Eu vi a nota da Uefa dizendo que estavam seguindo um conselho dos jogadores, que os atletas insistiram para jogar. Eu sei que não é verdade. Eles tinham três opções: jogar os 50 minutos restantes imediatamente, jogar os 50 minutos no último domingo ou abandonar a partida e perder por 3 a 0. Foi desejo dos jogadores? Eles tinham escolha? Eu acho que não - afirmou o ex-arqueiro do Manchester United ao programa "Good Morning Britain".