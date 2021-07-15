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futebol

Ex-Goiás, zagueiro Felipe Macedo acerta ida para o Paeek, do Chipre

Defensor estava no futebol português e busca outros desafios no novo país...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:44

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:44

Crédito: Divulgação/Paeek
Formado nas categorias de base do Goiás, o zagueiro Felipe Macedo assinou contrato de uma temporada com o Paeek, do Chipre, nesta terça-feira (13). Na última temporada, o defensor atuou pelo Covilhã, na Segunda Liga Portuguesa.- Após quatro anos no futebol português, sigo para novos desafios. Creio que a experiência que obtive ajudará muito em minha adaptação no Chipre. O clube conquistou o título da segunda divisão e agora tem como objetivo a permanência na elite do país. Acredito que será uma experiência que agregará muito em meu currículo, além de aprender a cada dia com a nova cultura.
Natural de São Miguel do Araguaia (GO), Felipe Macedo chegou ao Goiás em 2007, ainda nas categorias de base do clube e seis anos mais tarde estreou pelo profissional da equipe.Em 2017, o zagueiro foi vendido para o Portimonense. Além de atuar pelo clube de Portimão (POR), onde jogou por 26 vezes, Felipe defendeu Penafiel e Covilhã, equipe em que disputou seis partidas e anotou um gol.

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