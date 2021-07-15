Ex-Goiás, zagueiro Felipe Macedo acerta ida para o Paeek, do Chipre

Formado nas categorias de base do Goiás, o zagueiro Felipe Macedo assinou contrato de uma temporada com o Paeek, do Chipre, nesta terça-feira (13). Na última temporada, o defensor atuou pelo Covilhã, na Segunda Liga Portuguesa.- Após quatro anos no futebol português, sigo para novos desafios. Creio que a experiência que obtive ajudará muito em minha adaptação no Chipre. O clube conquistou o título da segunda divisão e agora tem como objetivo a permanência na elite do país. Acredito que será uma experiência que agregará muito em meu currículo, além de aprender a cada dia com a nova cultura.