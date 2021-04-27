Ex-Goiás, atacante comemora primeiro gol pelo Oeste Barueri

O atacante Zeca, com passagens por Bahia, Vitória, Criciúma e Goiás, marcou seu primeiro gol pelo Oeste Barueri no empate entre o rubro-negro e o XV de Piracicaba, na Arena Barueri, pela Série A2 do Paulistão na noite da última segunda-feira (26).
Messi, CR7, Neymar… Veja o top 10 dos jogadores mais bem pagos do mundo
Com o resultado, a equipe de Barueri continua na liderança com 22 pontos. Contratado junto ao Goiás, o centroavante comemorou seu primeiro tento pela equipe paulista.
- Estou feliz pelo primeiro gol defendendo o Oeste Barueri. Nosso grupo vem mantendo um nível muito bom e as jogadas estão saindo com qualidade. Todo grupo está de parabéns. Vamos seguir trabalhando forte para alcançar mais vitórias e somar o maior número de pontos - disse o atacante.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃOPróximo compromisso do Oeste Barueri será nesta quarta (28), no Canindé, ás 22h, contra a Portuguesa, pela nona rodada da Série A2.
- Vamos manter essa concentração e buscar colocar nosso jogo em prática para buscar o resultado positivo. Enfrentaremos uma ótima equipe. Será um grande duelo - finalizou o camisa nove do rubro-negro.
Aos 24 anos, Zeca atuou nas divisões de base do Bahia, Vitória, além do Boa Vista de Portugal. Profissionalmente ele atuou no Goiás e Criciúma antes de chegar ao Oeste Barueri.