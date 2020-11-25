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Ex-genro de Maradona, Sergio Agüero se despede de El Pibe

Atacante do Manchester City foi treinado por Maradona na seleção argentina e teve relação com filha de Diego. Relacionamento gerou um dos netos do ex-jogador argentino...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 20:11
Crédito: Divulgação / Manchester City
Um dos grandes nomes do futebol argentino, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, se despediu de Diego Maradona, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Através de suas redes sociais, 'Kun' lamentou a perda do ídolo.- Nunca vamos te esquecer. Você sempre estará conosco. Obrigado, Diego. Descanse em paz - postou o camisa 10 do Manchester City no Twitter.
Agüero foi próximo de Maradona, que foi seu treinador na seleção argentina. O jogador do Manchester City teve relacionamento com Giannina Maradona, filha de Diego, entre 2008 e 2013. Juntos, Sergio e Giannina tiveram o filho Benjamín.

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