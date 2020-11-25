Ex-genro de Maradona, Sergio Agüero se despede de El Pibe

Um dos grandes nomes do futebol argentino, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, se despediu de Diego Maradona, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Através de suas redes sociais, 'Kun' lamentou a perda do ídolo.- Nunca vamos te esquecer. Você sempre estará conosco. Obrigado, Diego. Descanse em paz - postou o camisa 10 do Manchester City no Twitter.