Ex-Fortaleza, Gabriel Dias é anunciado pelo Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

Após algumas semanas de incerteza, o Ceará anunciou a chegada do zagueiro Gabriel Dias, que passou os últimos dois anos no Fortaleza.

A contratação se deu por conta da sua versatilidade dentro das quatro linhas. O atleta de 26 anos pode atuar como volante e lateral-direito.

Carreira

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Dias acumula passagens pelo Boa Esporte-MG, Mogi Mirim-SP, Bragantino, Paraná, Internacional e Fortaleza