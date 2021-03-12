Ex-Fortaleza, Gabriel Dias é anunciado pelo Ceará

Após algumas semanas de incerteza, o Ceará anunciou a chegada do zagueiro Gabriel Dias, que passou os últimos dois anos no Fortaleza.
A contratação se deu por conta da sua versatilidade dentro das quatro linhas. O atleta de 26 anos pode atuar como volante e lateral-direito.
Carreira
Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Dias acumula passagens pelo Boa Esporte-MG, Mogi Mirim-SP, Bragantino, Paraná, Internacional e Fortaleza
Ficha técnica:Nome: Gabriel Dias de SouzaPosição: Lateral-direito e volanteIdade: 26 anosNaturalidade: Francisco Morato/SPClubes por onde passou: Palmeiras/SP, Boa Esporte/MG, Mogi Mirim/SP, Paraná/PR, Internacional/RS, Fortaleza/CE e Ceará/CE.