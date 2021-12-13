Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Fortaleza, atacante Tiago Orobó celebra gols, boa fase e rápida adaptação à Arábia Saudita
futebol

Ex-Fortaleza, atacante Tiago Orobó celebra gols, boa fase e rápida adaptação à Arábia Saudita

Atacante brasileiro que atuou pelo Fortaleza assinou com a equipe saudita do Al Jabalain, sendo destaque do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 20:07

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 20:07

Após boas temporadas no Brasil, o atacante Tiago Orobó acertou a sua ida para o futebol da Arábia Saudita, mais precisamente para defender o Al Jabalain, equipe que disputa a segunda divisão do futebol saudita. Nesta segunda-feira (13), o Al Jabalain recebeu o Al-Kawbak, em partida válida pela 15ª rodada da competição. Tiago Orobó marcou o único gol do jogo e garantiu os três pontos para a sua equipe. Esse foi o quarto gol do atacante na temporada. O brasileiro comemorou a vitória e celebrou o importante gol.- Feliz por marcar mais um gol e poder ajudar nossa equipe a sair com a vitória. Por ter sido o gol da vitória, o gostinho é especial, porém, o mais importante sempre é vencer. Com a equipe jogando bem e nós ali na frente temos mais chances de marcar. Devemos continuar trabalhando para no final conquistar o nosso objetivo principal que é colocar o clube na liga mais importante do país - disse.
Aos 28 anos, Tiago Orobó vive a sua segunda experiência atuando fora do Brasil. A primeira foi em 2018, quando defendeu o Qadsia, equipe do Kuwait. Mesmo sendo um país diferente, Orobó garante que a passagem no Kuwait, o ajudou na rápida adaptação que vem tendo na Arábia Saudita. Tiago também destacou a boa estrutura que o clube oferece aos jogadores. O brasileiro acredita que a equipe tem grandes chances de conseguir o acesso.
- O clube tem uma estrutura muito boa, estamos brigando para ficar em cima na tabela. O campeonato aqui é bem equilibrado, mas o importante é continuar trabalhando porque ainda tem bastante coisa para acontecer e eu tenho muita confiança que vamos conseguir nosso objetivo. Sobre a adaptação aqui no mundo árabe, não estou sofrendo tanto porque tive uma passagem em 2018 no Kuwait, então, comida, língua e cultura eu já conhecia e sabia que seria difícil - concluiu.
Crédito: TiagoOrobóédestaquedeclubesaudita(Foto:Divulgação/AlJabalain

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados