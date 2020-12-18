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futebol

Ex-Fluminense, Samuel assina com o Buriram United, da Tailândia

Atacante será a esperança de gols da equipe e espera
construir uma bonita história com o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 12:38

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 12:38

Crédito: Divulgação/Buriram United
Após atuar por alguns anos no futebol árabe e da Coreia do Sul, o atacante Samuel, ex-Fluminense, fechou com o Buriram United, um dos maiores clubes da Tailândia. Segundo o jogador, esse novo desafio na carreira no futebol tailandês tem tudo para ser muito especial para ele.
- Estou muito feliz por ter fechado com o Buriram, um dos grandes do futebol da Tailândia e da Ásia também. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos aqui e de boas atuações com a camisa do clube. Espero poder ajudar dentro e fora de campo para que o clube tenha sucesso - disse.Samuel ainda falou sobre a adaptação, que, para ele, não será problema.
- A adaptação não será problema. Estou há muito tempo no futebol asiático e isso ajuda demais. Agora é trabalhar para estar no nível que quero.

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