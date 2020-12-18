Ex-Fluminense, Samuel assina com o Buriram United, da Tailândia

Crédito: Divulgação/Buriram United

Após atuar por alguns anos no futebol árabe e da Coreia do Sul, o atacante Samuel, ex-Fluminense, fechou com o Buriram United, um dos maiores clubes da Tailândia. Segundo o jogador, esse novo desafio na carreira no futebol tailandês tem tudo para ser muito especial para ele.

- Estou muito feliz por ter fechado com o Buriram, um dos grandes do futebol da Tailândia e da Ásia também. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos aqui e de boas atuações com a camisa do clube. Espero poder ajudar dentro e fora de campo para que o clube tenha sucesso - disse.Samuel ainda falou sobre a adaptação, que, para ele, não será problema.