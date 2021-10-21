Ex-Fluminense, Renato Chaves marca e ajuda em vitória do Al Batin na Arábia Saudita

Ex-jogador do Fluminense, o zagueiro Renato Chaves foi destaque mais uma vez pelo Al Batin, da Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, o brasileiro marcou um dos gols da vitória do seu clube sobre o Al Feiha, pelo campeonato nacional, por 2 a 0, e comemorou o resultado.- O nosso grupo está de parabéns pela partida de hoje. A vitória era fundamental para o nosso time e qualquer outro resultado não serviria. O time ficou atento durante todo jogo e merecemos os três pontos - disse Renato Chaves, que atuou no Flu entre 2016 e 2018.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Aos 31 anos, Renato Chaves está no Al Betin desde outubro do ano passado, mas atua no futebol saudita desde que deixou o Tricolor. Este foi o primeiro gol do zagueiro pelo clube na temporada, o terceiro pela equipe. Ao todo, são nove desde que chegou ao Oriente Médio.
+ Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003
- Trabalho bastante para ajudar o time na defesa, mas venho conseguindo marcar alguns gols durante a minha passagem pelo futebol saudita. Fico muito feliz por isso. Agora vamos descansar e depois trabalhar para mais um confronto direto na próxima rodada - finalizou o brasileiro.