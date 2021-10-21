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Ex-Fluminense, Renato Chaves marca e ajuda em vitória do Al Batin na Arábia Saudita

Zagueiro brasileiro balançou as redes no triunfo sobre o Al Faiha nesta quinta-feira e marcou seu terceiro gol desde que chegou à equipe saudita, em outubro do ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 20:06

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 20:06

Crédito: Divulgação
Ex-jogador do Fluminense, o zagueiro Renato Chaves foi destaque mais uma vez pelo Al Batin, da Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, o brasileiro marcou um dos gols da vitória do seu clube sobre o Al Feiha, pelo campeonato nacional, por 2 a 0, e comemorou o resultado.- O nosso grupo está de parabéns pela partida de hoje. A vitória era fundamental para o nosso time e qualquer outro resultado não serviria. O time ficou atento durante todo jogo e merecemos os três pontos - disse Renato Chaves, que atuou no Flu entre 2016 e 2018.
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Aos 31 anos, Renato Chaves está no Al Betin desde outubro do ano passado, mas atua no futebol saudita desde que deixou o Tricolor. Este foi o primeiro gol do zagueiro pelo clube na temporada, o terceiro pela equipe. Ao todo, são nove desde que chegou ao Oriente Médio.
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- Trabalho bastante para ajudar o time na defesa, mas venho conseguindo marcar alguns gols durante a minha passagem pelo futebol saudita. Fico muito feliz por isso. Agora vamos descansar e depois trabalhar para mais um confronto direto na próxima rodada - finalizou o brasileiro.

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