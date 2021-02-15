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futebol

Ex-Fluminense, Ramon não descarta retorno ao Brasil

Atacante do Ryukyu fala sobre clube e adaptação, mas retorno é viável
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Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 01:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 01:50
Crédito: Divulgação
Cria de Xerém, Ramon é um dos diversos jogadores que o Fluminense projetou para o futebol. Apesar de não ter tido oportunidades, em 2019 Ramon foi emprestado ao CSA, porém, na mesma temporada teve sua primeira experiência internacional. Na ocasião, o atacante foi transferido para o mercado asiático, mas precisamente para o futebol japonês, quando reforçou o Ryukyu.No ano passado, permaneceu no país e chamou atenção do dirigentes do Gainare Tottori, que pediram sua contratação. Para 2021, retornou de empréstimo ao clube detentor do seu passe (Ryukyu). Ramon falou sobre como está sendo sua adaptação, as diferenças de estilo de jogo e possível retorno ao Brasil.
- Está sendo muito boa, estou amadurecendo como pessoa aprendendo outra cultura. Eles me receberem super bem, o futebol é um muito rápido, de muita transição totalmente diferente do Brasil, aqui é mais corrido. Sobre um dia voltar, penso sim, não sei quando, mas está nos meus planos. Tem uns clubes no Brasil que eu penso em jogar - afirmou.
Muito perto de garantir sua sétima participação na Libertadores, o Fluminense ocupa atualmente a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda enfrenta Ceará (fora), Santos (casa) e Fortaleza (casa). Ramon acredita que o Tricolor não terá problemas de estar novamente na competição.- Tenho acompanhado os noticiários e vejo os melhores momentos, devido ao fuso horário, é muito complicado conseguir ver todos os jogos. Mas creio que com o futebol que estão jogando, sem dúvida eles irão se classificar. Marcão entrou e ajeitou o time, misturou a garotada da base com a experiência de alguns jogadores, está dando super certo - concluiu.

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