Ex-Fluminense, Ramon não descarta retorno ao Brasil

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Cria de Xerém, Ramon é um dos diversos jogadores que o Fluminense projetou para o futebol. Apesar de não ter tido oportunidades, em 2019 Ramon foi emprestado ao CSA, porém, na mesma temporada teve sua primeira experiência internacional. Na ocasião, o atacante foi transferido para o mercado asiático, mas precisamente para o futebol japonês, quando reforçou o Ryukyu.No ano passado, permaneceu no país e chamou atenção do dirigentes do Gainare Tottori, que pediram sua contratação. Para 2021, retornou de empréstimo ao clube detentor do seu passe (Ryukyu). Ramon falou sobre como está sendo sua adaptação, as diferenças de estilo de jogo e possível retorno ao Brasil.

- Está sendo muito boa, estou amadurecendo como pessoa aprendendo outra cultura. Eles me receberem super bem, o futebol é um muito rápido, de muita transição totalmente diferente do Brasil, aqui é mais corrido. Sobre um dia voltar, penso sim, não sei quando, mas está nos meus planos. Tem uns clubes no Brasil que eu penso em jogar - afirmou.