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futebol

Ex-Fluminense, Marlon deixa o Sassuolo para assinar com o Shakhtar Donetsk

Zagueiro brasileiro irá fechar com o clube ucraniano do Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 19:05

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 19:05

Crédito: Divulgação
O zagueiro brasileiro Marlon, revelado pelo Fluminense, vai deixar o Sassuolo, da Itália, para assinar com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador será transferido por um total de 12 milhões de euros.
Veja a tabela da EurocopaMarlon, de 26 anos, deixará o Sassuolo nesta janela de transferências por um total de 12 milhões de euros (R$ 71,6 milhões na cotação atual) para assinar com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, a negociação já está fechada.
O zagueiro brasileiro assinou com o Sassuolo em 2018 após deixar o Nice, onde estava emprestado pelo Barcelona. O jogador atuou por um total de 25 partidas na atual temporada do futebol italiano pela equipe do Sassuolo, sendo 24 delas na Serie A.
Revelado pelo Fluminense, o jogador foi destaque das categorias de base do futebol brasileiro e da Seleção. Após não render o esperado pelo Barcelona, Marlon foi emprestado para o Nice e depois vendido para a equipe do Sassuolo.

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