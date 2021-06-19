Ex-Fluminense, Marlon deixa o Sassuolo para assinar com o Shakhtar Donetsk

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O zagueiro brasileiro Marlon, revelado pelo Fluminense, vai deixar o Sassuolo, da Itália, para assinar com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador será transferido por um total de 12 milhões de euros.

Veja a tabela da EurocopaMarlon, de 26 anos, deixará o Sassuolo nesta janela de transferências por um total de 12 milhões de euros (R$ 71,6 milhões na cotação atual) para assinar com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, a negociação já está fechada.

O zagueiro brasileiro assinou com o Sassuolo em 2018 após deixar o Nice, onde estava emprestado pelo Barcelona. O jogador atuou por um total de 25 partidas na atual temporada do futebol italiano pela equipe do Sassuolo, sendo 24 delas na Serie A.