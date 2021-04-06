Ex-Fluminense, Lucas Ribeiro, o 'Macula', conquista o primeiro título em Portugal

Crédito: Estoril Praia/Divulgação

Na tarde desta terça-feira, o atacante Lucas Ribeiro, o "Macula", levantou sua primeira taça em Portugal. Atuando pelo Estoril desde o ano passado, o jogador foi campeão da Liga Revelação Sub-23. Aos 20 anos, ele entrou no segundo tempo e abriu o placar na vitória do Estoril por 2 a 0 sobre o Leixões.

- Agradeço a comissão técnica pela confiança desde o momento que cheguei. Estou muito feliz por ter conquistado este título maravilhoso com um gol. Já me sinto em casa - declarou o jogador, emocionado.

Formado pelo Fluminense, ele foi vendido em agosto de 2020. No primeiro momento, o Tricolor não recebeu compensação financeira, mas manteve 50% dos direitos econômicos do atleta para futura negociação. Ele atuava pelo Sub-23 quando ainda era comandado por Marcão.

Já na estreia pelo Estoril, diante do Benfica, no ano passado, Macula marcou um golaço. Com dois gols em seis partidas, sendo titular em duas, o atacante mantém o otimismo para a próxima temporada.