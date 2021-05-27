Ex-Fluminense está na mira do Shakhtar Donetsk

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Marlon, zagueiro criado na base do Fluminense e atualmente no Sassuolo, da Itália, é alvo do Shakhtar Donetsk para a próxima temporada. Em entrevista ao jornalista Mirko Di Natale, o vice-diretor esportivo do clube ucraniano confirmou o interesse.- Nós estamos muito interessados no Marlon. O treinador De Zerbi o aprecia e deseja ele. Estamos em conversa com o Sassuolo.

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Roberto De Zerbi comandou a equipe italiana na última temporada e foi confirmado como novo técnico do time ucraniano nos últimos dias. O comandante busca nomes de confiança para incrementar um elenco já recheado de brasileiros.