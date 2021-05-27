AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ex-Fluminense está na mira do Shakhtar Donetsk

Marlon, zagueiro do Sassuolo e com passagem pelo Barcelona, pode ser mais um brasileiro a vestir a camisa do clube ucraniano...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 12:52
Crédito: Divulgação
Marlon, zagueiro criado na base do Fluminense e atualmente no Sassuolo, da Itália, é alvo do Shakhtar Donetsk para a próxima temporada. Em entrevista ao jornalista Mirko Di Natale, o vice-diretor esportivo do clube ucraniano confirmou o interesse.- Nós estamos muito interessados no Marlon. O treinador De Zerbi o aprecia e deseja ele. Estamos em conversa com o Sassuolo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Roberto De Zerbi comandou a equipe italiana na última temporada e foi confirmado como novo técnico do time ucraniano nos últimos dias. O comandante busca nomes de confiança para incrementar um elenco já recheado de brasileiros.
A expectativa no Shakhtar com o novo técnico é grande após um trabalho surpreendente com o Sassuolo, que terminou em 8º lugar no Campeonato Italiano com o mesmo número de pontos da Roma. No início do torneio, o clube chegou a liderar a competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados