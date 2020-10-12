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futebol

Ex-Fluminense é o novo reforço do Panathinaikos, da Grécia

Maurício foi jogador do Tricolor entre 2007 e 2009.
Na Grécia, volante já foi campeão nacional com o PAOK...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 14:54

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:54

Crédito: Volante tem 31 anos e já defendeu clubes da Rússia e Grécia (Divulgação/Twitter Panathinaikos
O volante Maurício foi anunciado pelo Panathinaikos como novo reforço do clube grego. O jogador de 31 anos assinou vínculo de duas temporadas e os valores da transferência não foram revelados. Maurício já tem experiência no país. Entre o meio de 2017 até a metade deste ano, o volante defendeu as cores do PAOK, onde conquistou uma vez o Campeonato Grego e duas Copas da Grécia. No novo clube, ele tentará acabar com o jejum de títulos nacionais. O Panathinaikos não é campeão grego desde 2009/10.
Revelado pelo Fluminense, em 2007, Maurício disputou 69 jogos pelo time das Laranjeiras e marcou quatro gols. Depois do Tricolor, o jogador ainda defendeu o Akhmat Grozny e o Zenit, ambos da Rússia.

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