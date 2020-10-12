Ex-Fluminense é o novo reforço do Panathinaikos, da Grécia

O volante Maurício foi anunciado pelo Panathinaikos como novo reforço do clube grego. O jogador de 31 anos assinou vínculo de duas temporadas e os valores da transferência não foram revelados. Maurício já tem experiência no país. Entre o meio de 2017 até a metade deste ano, o volante defendeu as cores do PAOK, onde conquistou uma vez o Campeonato Grego e duas Copas da Grécia. No novo clube, ele tentará acabar com o jejum de títulos nacionais. O Panathinaikos não é campeão grego desde 2009/10.