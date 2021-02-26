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Ex-Fluminense, Dudu revela propostas e mantém expectativas de definir o futuro em breve

Meia foi revelado pelo Coritiba, estava no futebol dos Emirados Árabes e teve passagens goleadoras por lá. Agora quer retornar ao Brasil e já tem propostas...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:46

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:46
Crédito: Dudu teve passagens marcantes enquanto esteve no futebol Árabe (Divulgação/Dibba Al Fujairah
Revelado nas categorias de base do Coritiba, o meia Dudu vive a expectativa de definir o seu futuro muito em breve. Com passagem pelo Fluminense, o meia de 29 anos tem treinado forte e vem mantendo a forma física desde que deixou o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes. Dudu comentou sobre a experiência nos Emirados Árabes e falou sobre os treinamentos que tem feito.- Eu avalio a minha passagem de uma forma boa. Sei que poderia ter sido um pouco melhor, mas no geral foi boa. As coisas estavam indo bem, fiz o meu melhor. Agora estou focado para o próximo desafio. A expectativa é a melhor possível. Tenho treinado muito forte. Estou feliz e motivado para essa nova etapa - comentou o meia.Antes de atuar pelo Dibba, Dudu teve uma passagem de grande destaque pelo Al Taee, da Arábia Saudita. Pela equipe saudita, Dudu fez história. Em uma temporada e meia, o brasileiro anotou 21 gols e deu 6 assistências em 38 jogos. O atleta falou sobre as propostas que tem recebido do futebol brasileiro e exterior.- Tenho recebido algumas propostas e sondagens do Brasil e também do exterior. Ainda vou sentar com o meu agente para pensarmos e tomar a melhor decisão. Vamos escolher de uma maneira boa - completou.

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