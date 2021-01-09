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futebol

Ex-Flu, Roninho Germano revela conversa e conselhos de Ronaldinho

Em 2017, jovem participou de um jantar com o craque, em Roma, através do ex-zagueiro Aldair 
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Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 21:33
Crédito: Arquivo pessoal
Um dos maiores sonhos de todo jogador de futebol é poder encontrar com seu ídolo e ter a oportunidade de bater um papo, receber um conselhos e entender como funciona algumas coisas, já que grandes craques são diferenciados em todos os segmentos. Em 2017, Roninho Germano teve um encontro com Ronaldinho, na Itália, e teve a chance que poucos atletas tem. O capixaba relembrou o dia com carinho.
- Ele sempre foi um ídolo para mim, ele me deu alguns conselhos como de ser humilde e feliz sempre na vida. Foi em um jantar em Roma, temos o Aldair como amigo em comum, o Assis e alguns amigos também estavam presentes. Ele estava na Itália para o Jogo pela Paz, evento promovido pelo Papa Francisco que teve a presença do Maradona - afirmou.
Roninho que teve sua carreira iniciada nas categorias de base do Fluminense e foi revelado profissionalmente pelo Vitória-ES. O jogador, de 23 anos, contou também os conselhos que que recebeu do craque para dentro de campo.
- Ronaldinho me falou que jogador tem que se cuidar para render dentro de campo, se quiser sair para curtir e não dormir direito, você tem que saber sua responsabilidade de fazer sua parte dentro de campo no jogo - concluiu.

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