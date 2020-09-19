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Ex-Flu, Marcos Júnior marca em vitória do Yokohama e chega a 25 gols em 50 jogos na liga japonesa

Atacante fechou a conta na vitória por 3x1 do Marinos contra o Sagan Tosu; jogo também teve gols de brasileiros Erik e Júnior Santos...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 14:11
Crédito: Marcos Júnior tem melhor média da carreira no futebol japonês (Divulgação
O atacante Marcos Júnior, ex-Fluminense, vive grande fase no futebol japonês. Neste sábado, ele marcou mais uma vez e ajudou o Yokohama Marinos a vencer o Sagan Tosu por 3x1, fora de casa.
O placar foi todo construído por brasileiros para o Yokohama: Erik (ex-Botafogo) abriu o placar logo no primeiro minuto, e Júnior Santos ampliou aos 13. Hayashi descontou para o Sagan Tosu aos 21, mas Marcos Júnior fechou a conta aos 34.Com o gol marcado na partida contra o Sagan Tosu, Marcos Júnior chegou a uma marca expressiva no futebol japonês: são 25 bolas na rede em 50 partidas pela principal competição do país - em média de um gol a cada dois jogos, a melhor do brasileiro na carreira.
- Tudo aconteceu muito rápido e de uma forma muito positiva para mim. Cheguei ao Japão com o pensamento de me firmar, ter um bom rendimento e ajudar o clube, que sempre me deu total apoio desde que cheguei. Conseguimos conquistar o título, fui artilheiro e hoje atingi mais duas marcas importantes no aspecto individual. Fico muito feliz por isso tudo acontecer em um momento de vitória para a equipe - disse o atacante, em entrevista após o jogo.
Atual campeão japonês, o Yokohama Marinos ocupa a 7ª colocação na temporada de 2020, com 27 pontos em 19 jogos. Marcos Júnior é o terceiro colocado na artilharia da J-League, com 10 gols na edição deste ano. Ele está atrás de Olunga (16) e Everaldo (14).

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