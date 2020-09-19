Ex-Flu, Marcos Júnior marca em vitória do Yokohama e chega a 25 gols em 50 jogos na liga japonesa

Crédito: Marcos Júnior tem melhor média da carreira no futebol japonês (Divulgação

O atacante Marcos Júnior, ex-Fluminense, vive grande fase no futebol japonês. Neste sábado, ele marcou mais uma vez e ajudou o Yokohama Marinos a vencer o Sagan Tosu por 3x1, fora de casa.

O placar foi todo construído por brasileiros para o Yokohama: Erik (ex-Botafogo) abriu o placar logo no primeiro minuto, e Júnior Santos ampliou aos 13. Hayashi descontou para o Sagan Tosu aos 21, mas Marcos Júnior fechou a conta aos 34.Com o gol marcado na partida contra o Sagan Tosu, Marcos Júnior chegou a uma marca expressiva no futebol japonês: são 25 bolas na rede em 50 partidas pela principal competição do país - em média de um gol a cada dois jogos, a melhor do brasileiro na carreira.

- Tudo aconteceu muito rápido e de uma forma muito positiva para mim. Cheguei ao Japão com o pensamento de me firmar, ter um bom rendimento e ajudar o clube, que sempre me deu total apoio desde que cheguei. Conseguimos conquistar o título, fui artilheiro e hoje atingi mais duas marcas importantes no aspecto individual. Fico muito feliz por isso tudo acontecer em um momento de vitória para a equipe - disse o atacante, em entrevista após o jogo.