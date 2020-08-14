Ex-Flu e Fla, Daniel Farias acredita em grande jogo na 'final' contra o Confiança

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Daniel Farias, 24 anos, tem motivos de sobra para apostar no título sergipano do Sergipe, seu clube, diante do maior rival, o Confiança, nesta sexta-feira, às 17h45, na Arena Batistão pela última rodada do campeonato estadual. O Gipão tem 11 pontos, um a mais que o rival, e joga pelo empate.

- Estamos todos focados e mobilizados para esta final. Desde o início do campeonato trabalhamos duro e forte para chegar nesse momento. Vai ser um jogo muito equilibrado decidido nos detalhes. Por isso, estamos bem concentrados e prontos para esta partida - disse o meia.

Daniel tem dois anotados na competição, ambos marcados diante do Itabaiana na vitória por 4 a 1. Além dos gols, ele espera servir os companheiros e ajudar o Sergipe a conquistar mais uma meta traçada no início da temporada.