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futebol

Ex-Flu e Fla, Daniel Farias acredita em grande jogo na 'final' contra o Confiança

Meia do Sergipe aposta na união do grupo para conquistar o Estadual
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LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 12:12

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 12:12

Crédito: Divulgação
Daniel Farias, 24 anos, tem motivos de sobra para apostar no título sergipano do Sergipe, seu clube, diante do maior rival, o Confiança, nesta sexta-feira, às 17h45, na Arena Batistão pela última rodada do campeonato estadual. O Gipão tem 11 pontos, um a mais que o rival, e joga pelo empate.
- Estamos todos focados e mobilizados para esta final. Desde o início do campeonato trabalhamos duro e forte para chegar nesse momento. Vai ser um jogo muito equilibrado decidido nos detalhes. Por isso, estamos bem concentrados e prontos para esta partida - disse o meia.
Daniel tem dois anotados na competição, ambos marcados diante do Itabaiana na vitória por 4 a 1. Além dos gols, ele espera servir os companheiros e ajudar o Sergipe a conquistar mais uma meta traçada no início da temporada.
- Graças a Deus este grupo entendeu o que é o Sergipe e focou nos objetivos. Todos aqui se doam muito e os resultados foram o melhores possíveis. Conquistamos a vaga na Copa do Brasil e na Série D. Agora vamos tentar buscar a vaga para a Copa do Nordeste - resumiu Daniel.

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