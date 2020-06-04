Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato Grego

Meio-campista, que também passou por Akhmat Grozny e Zenit, ambos da Rússia, joga no clube grego desde 2017. Na temporada passada o clube foi campeão nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:39

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:39

Crédito: Divulgação
Atual campeão nacional, o PAOK volta a campo pelo Campeonato Grego no próximo domingo (7), diante do Olympiakos, após mais de três meses desde a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Um dos líderes do elenco, o volante Maurício comentou o retorno das atividades futebolísticas.
- Esse período atípico sem jogos foi inédito para todos no mundo. Cada atleta precisou aprender a lidar com isso da melhor forma, por mais difícil que fosse. Sabíamos que este momento chegaria e agora fica evidente que todo o esforço que tivemos de fato compensou. Agora é voltar a fazer o que amamos - afirmou.
Além da liga grega, outras campeonatos europeus, como o Português e o Austríaco, retornam nesta semana. Algo em comum entre praticamente todos os países que estão permitindo a volta do futebol, são os bons números relativos à pandemia de coronavírus. Com pouco mais de dez milhões de habitantes, a Grécia registrou até o momento 2.952 casos, com 180 mortes. Maurício confirma o eficiente controle da COVID-19 no país onde mora há três anos.
- As medidas adotadas foram rígidas e precoces. Num primeiro momento todos se assustaram com a nova realidade, mas rapidamente foi compreendida a gravidade da situação e o que deveria ser feito. Agora estamos começando a colher os frutos - finalizou.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisVÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do BobinhoVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do InglêsVÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicleta E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados