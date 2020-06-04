Ex-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato Grego

Atual campeão nacional, o PAOK volta a campo pelo Campeonato Grego no próximo domingo (7), diante do Olympiakos, após mais de três meses desde a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Um dos líderes do elenco, o volante Maurício comentou o retorno das atividades futebolísticas.
- Esse período atípico sem jogos foi inédito para todos no mundo. Cada atleta precisou aprender a lidar com isso da melhor forma, por mais difícil que fosse. Sabíamos que este momento chegaria e agora fica evidente que todo o esforço que tivemos de fato compensou. Agora é voltar a fazer o que amamos - afirmou.
Além da liga grega, outras campeonatos europeus, como o Português e o Austríaco, retornam nesta semana. Algo em comum entre praticamente todos os países que estão permitindo a volta do futebol, são os bons números relativos à pandemia de coronavírus. Com pouco mais de dez milhões de habitantes, a Grécia registrou até o momento 2.952 casos, com 180 mortes. Maurício confirma o eficiente controle da COVID-19 no país onde mora há três anos.
- As medidas adotadas foram rígidas e precoces. Num primeiro momento todos se assustaram com a nova realidade, mas rapidamente foi compreendida a gravidade da situação e o que deveria ser feito. Agora estamos começando a colher os frutos - finalizou.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisVÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do BobinhoVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do InglêsVÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicleta E MAIS: