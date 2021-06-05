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Ex-Flamengo, Thiago Santos agradece ao Botafogo-PB, mas lamenta falta de oportunidades

Após eliminação no Campeonato Paraibano, Belo dispensou oito atletas e começou a reformulação do elenco. Entre eles, o atacante, de 26 anos, que atuou em apenas 4 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 18:02

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 18:02

Crédito: Thiago Santos atuou em apenas 73 minutos com a camisa do Botafogo-PB (Guilherme Drovas/Botafogo-PB
O atacante Thiago Santos chegou ao Botafogo-PB cercado de expectativas. Afinal, o seu último clube na carreira havia sido o Flamengo, onde teve contrato por mais de 10 anos, entre a base e o profissional. No Belo, o jogador atuou apenas em quatro jogos e teve 73 minutos em campo. Um dia após a eliminação na semifinal do Campeonato Paraibano, o camisa 11 acertou a rescisão com o time de João Pessoa e lamentou a falta de oportunidades.
> Confira a classificação da Série C do Campeonato BrasileiroO atleta chegou ao Belo após ficar um período de dois anos e um mês sem atuar. Ele passou por dificuldades em virtude de duas cirurgias. Um no joelho esquerdo e outra no calcanhar de Aquiles do pé direito.
- Agradeço ao Botafogo-PB por tudo que eles fizeram por mim, como o fisioterapeuta Wellington Almeida, que ajudou no processo de recuperação do meu recondicionamento físico. Desde a minha chegada o clube me deu suporte para recuperar a minha forma física e ficar pronto para atuar novamente. Consegui jogar e ao longo dos treinamentos fui buscando aumentar a intensidade. Havia alcançado isso, mas faltava também o ritmo de jogo. Tive pouco tempo para mostrar o meu futebol quando entrava em campo. Queria ter atuado mais e lamento por isso. Quando senti que cheguei a 100% da capacidade do meu corpo tive a surpresa da saída do Botafogo-PB. Deus sabe de todas as coisas - comentou Thiago Santos.
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O atacante entrou em campo nas partidas contra o 4 de julho e Confiança, pela Copa do Nordeste, e diante do São Paulo Crystal e do Atlético de Cajazeiras, quando chegou a dar uma assistência para o quinto gol da partida. Esses dois últimos jogos foram pelo Campeonato Paraibano.
Com a saída do Botafogo-PB confirmada e em plenas condições de vestir a camisa de outro clube, Thiago Santos espera definir o seu futuro muito em breve.
- Vamos ver a porta que irá se abrir. Irei continuar me preparando para não perder o ritmo. Foi muito difícil para readquirir tudo isso e não quero desperdiçar. Logo, logo espero vestir a camisa de outro clube e mostrar, de fato, o meu futebol. Não foi a toa que vesti a camisa de um grande clube, como o Flamengo - finalizou.
Além de Thiago Santos, o Belo dispensou os seguintes atletas: São eles: os zagueiros Zulu e Samuel, o volante Lagoa, o meia Kaio Wilker e os atacantes Cesinha, Roniel e Ramon Tanque.

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