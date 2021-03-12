Ex-Flamengo, Roger comemora gol e bom momento nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação/Dibba FC

Com passagem nas categorias de base de Flamengo e Botafogo, o lateral-esquerdo Roger Mendonça tem se destacado no futebol dos Emirados Árabes. O jogador de 19 anos, e que não chegou a atuar profissionalmente no Brasil, foi o autor do primeiro gol da sua equipe, o Dibba Al Fujairah, equipe da segunda divisão dos Emirados, na vitória sobre o Al Taawon, por 3 a 0. Roger comemorou a vitória e o gol.

Veja a tabela do Inglês- Muito feliz em poder voltar a vencer e fazer um gol que foi muito importante. A gente não vinha conquistando bons resultados nos últimos jogos, mas graças a Deus voltamos a vencer. Isso é muito importante para a sequência da competição. Seguimos firmes em busca de uma vaga na elite - disse.

Após sair do Botafogo, onde levantou várias taças nas categorias de base, Roger ainda atuou pelo Vila Nova, antes de assinar com o Dibba. Desde 2019 na equipe, Roger tem sido peça importante no atual elenco. Ele falou um pouco sobre o seu momento individual.