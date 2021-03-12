Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Flamengo, Roger comemora gol e bom momento nos Emirados Árabes

Lateral-esquerdo com passagens por Flamengo e Botafgo celebra gol pelo Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 16:53
Crédito: Divulgação/Dibba FC
Com passagem nas categorias de base de Flamengo e Botafogo, o lateral-esquerdo Roger Mendonça tem se destacado no futebol dos Emirados Árabes. O jogador de 19 anos, e que não chegou a atuar profissionalmente no Brasil, foi o autor do primeiro gol da sua equipe, o Dibba Al Fujairah, equipe da segunda divisão dos Emirados, na vitória sobre o Al Taawon, por 3 a 0. Roger comemorou a vitória e o gol.
Veja a tabela do Inglês- Muito feliz em poder voltar a vencer e fazer um gol que foi muito importante. A gente não vinha conquistando bons resultados nos últimos jogos, mas graças a Deus voltamos a vencer. Isso é muito importante para a sequência da competição. Seguimos firmes em busca de uma vaga na elite - disse.
Após sair do Botafogo, onde levantou várias taças nas categorias de base, Roger ainda atuou pelo Vila Nova, antes de assinar com o Dibba. Desde 2019 na equipe, Roger tem sido peça importante no atual elenco. Ele falou um pouco sobre o seu momento individual.
- Venho treinando muito e me preparando bem para todos os jogos. Graças a Deus o resultado dessa dedicação está vindo nos jogos, mas esse é só o começo, tenho muito que aprender. A caminhada é longa, e estou preparado para o que Deus tem pra mim - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados