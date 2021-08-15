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futebol

Ex-Flamengo, Muralha, do Al-Qadisiya, quer ano de títulos no clube

Meia brasileiro que atuou pelo Flamengo vive um grande momento em sua carreira atuando pelo Al-Qadisiya
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Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 14:17
Crédito: Divulgação / Al-Qadisiya
Principal contratação do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o desejo de conquistar títulos com a camisa do clube árabe nesta temporada. Feliz com o desafio, o jogador destacou a motivação do grupo para isso.- O grupo é forte e tem tudo para fazer uma temporada de grande intensidade. Nossa ideia é conquistar títulos neste ano. Vamos lutar muito para fazer uma grande época para alcançarmos nossas metas - disse o jogador brasileiro ex-Flamengo.
O jogador da equipe saudita ainda revelou que pretende ter um ano de ótimos números.
- Estou muito confiante para essa temporada e ciente da responsabilidade que tenho em vestir a camisa do clube, que é grande e muito tradicional. Vou lutar para que esse ano seja de ótimos números - concluiu.

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