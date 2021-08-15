Ex-Flamengo, Muralha, do Al-Qadisiya, quer ano de títulos no clube

Principal contratação do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o desejo de conquistar títulos com a camisa do clube árabe nesta temporada. Feliz com o desafio, o jogador destacou a motivação do grupo para isso.- O grupo é forte e tem tudo para fazer uma temporada de grande intensidade. Nossa ideia é conquistar títulos neste ano. Vamos lutar muito para fazer uma grande época para alcançarmos nossas metas - disse o jogador brasileiro ex-Flamengo.