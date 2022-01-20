Ex-Flamengo, meia Chiquinho celebra boa fase nos Emirados Árabes e marca de 13 vitórias seguidas

Com passagens por diversas grandes equipes do futebol brasileiro, o meia Chiquinho tem se aventurado pelo futebol dos Emirados Árabes. O jogador, de 32 anos, defende atualmente a equipe do Dibba Al Fujairah, que disputa a segunda divisão do futebol local.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League

Chiquinho tem tido boas atuações e decidido jogos para a sua equipe, que é líder da competição, com 37 pontos ganhos. Em 14 rodadas, o Dibba foi derrotado apenas na primeira rodada, depois a equipe engatou uma grande sequência e não perdeu mais, são 13 vitórias seguidas. O meia falou sobre a fase da equipe na competição.

- Nossa equipe vive um ótimo momento, tivemos apenas uma derrota em toda a competição até agora, que foi na primeira rodada. A gente vem com uma sequência de 13 vitórias e terminamos o primeiro turno na liderança da competição. Esperamos fazer um grande segundo turno, manter o mesmo nível e conquistar o acesso para a primeira liga - declarou.

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Camisa 10 e um dos mais experientes da equipe, Chiquinho é um dos líderes do time na busca pelo acesso. O meia soma seis gols e dez assistências na temporada, uma média acima de uma participação em gol por jogo. Chiquinho avalia a sua temporada até o momento e acredita que muito ainda pode ser feito.

- Graças a Deus tenho feito boas partidas e ajudado a equipe com alguns gols e assistências. Juntamente com os meus companheiros, temos conquistado importantes vitórias, isso é mérito de todo o grupo. Acredito que temos espaço para evolução, então vamos buscar seguir crescendo nesse segundo turno e desempenhar o nosso papel da melhor forma possível - concluiu.