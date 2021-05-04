Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Flamengo, Leandrinho celebra título do primeiro turno do Campeonato Potiguar: 'Incrível'
futebol

Ex-Flamengo, Leandrinho celebra título do primeiro turno do Campeonato Potiguar: 'Incrível'

Com a conquista, o Globo FC assegurou vaga para a Copa do Brasil e para a Série D 2022...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 13:53
Crédito: Divulgação / Globo FC
O último domingo foi de decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Estiveram em campo, na Arena das Dunas, em Natal, o Globo FC e o América-RN. Dentro das quatro linhas, a Águia de Ceará-Mirim venceu o time da capital por 2 a 0 e conquistou o primeiro turno do Estadual. Dessa forma, o Globo FC assegurou vaga para a Copa do Brasil e Série D 2022. O volante Leandrinho, que foi revelado pelo Flamengo, celebrou o título e exaltou o elenco do Globo.- Momento incrível para esse grupo que trabalhou constantemente, com pés no chão o primeiro objetivo foi conquistado. Dentro do elenco, os jogadores entenderam a importância de cada jogo disputado – disse o jogador.
Além de Flamengo, o jogador 21 anos, defendeu a equipe dinamarquesa do Fremad Amager, passou pelo CD Aves de Portugal e também pelo Ceará, até chegar no Globo FC.
Esta é a terceira vez que o Globo FC conquista um turno do Campeonato Potiguar. As outras duas vezes foram em 2014 e 2017. No entanto, a Águia de Ceará-Mirim ainda não tem título estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados