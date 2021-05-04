Ex-Flamengo, Leandrinho celebra título do primeiro turno do Campeonato Potiguar: 'Incrível'

O último domingo foi de decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Estiveram em campo, na Arena das Dunas, em Natal, o Globo FC e o América-RN. Dentro das quatro linhas, a Águia de Ceará-Mirim venceu o time da capital por 2 a 0 e conquistou o primeiro turno do Estadual. Dessa forma, o Globo FC assegurou vaga para a Copa do Brasil e Série D 2022. O volante Leandrinho, que foi revelado pelo Flamengo, celebrou o título e exaltou o elenco do Globo.- Momento incrível para esse grupo que trabalhou constantemente, com pés no chão o primeiro objetivo foi conquistado. Dentro do elenco, os jogadores entenderam a importância de cada jogo disputado – disse o jogador.
Além de Flamengo, o jogador 21 anos, defendeu a equipe dinamarquesa do Fremad Amager, passou pelo CD Aves de Portugal e também pelo Ceará, até chegar no Globo FC.
Esta é a terceira vez que o Globo FC conquista um turno do Campeonato Potiguar. As outras duas vezes foram em 2014 e 2017. No entanto, a Águia de Ceará-Mirim ainda não tem título estadual.