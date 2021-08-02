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Ex-Flamengo, Jean Lucas é anunciado como novo reforço do Monaco

Meio-campista brasileiro de 23 anos deixou o Lyon nesta janela de transferências para assinar com o Monaco por cinco anos...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 18:31

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:31

Crédito: Divulgação / AS Monaco
O meio-campista brasileiro Jean Lucas foi anunciado oficialmente pelo AS Monaco nesta segunda-feira. Aos 23 anos, o jogador deixou o Lyon por um total de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação atual da moeda) e assinou um contrato de cinco anos com o seu novo clube.
Veja a tabela do Francês- Tenho orgulho de estar no Monaco, um dos maiores clubes do Campeonato Francês. O clube tem feito uma temporada muito boa e vai lutar para participar da fase de grupos da Liga dos Campeões. Fico feliz por ter a oportunidade de contribuir. Estar aqui, neste projeto, é uma oportunidade muito boa para eu continuar dando passos - disse Jean Lucas ao site do Monaco.
Com a venda de Jean Lucas para o Monaco, o Flamengo, clube formador do meio-campista, terá direito a um total de 20% do valor da transferência. Dessa forma, o rubro-negro deve receber um total de R$ 12 milhões do valor líquido da negociação.
Além do Flamengo, o Santos também terá direito a receber um valor da transferência, mas este será muito inferior ao do rubro-negro. O Peixe, por ter Jean Lucas até o seu 21º aniversário, receberá 0,5% do total, cerca de R$ 370 mil.
Contratado em 2019 pelo Lyon, Jean Lucas enfrentou dificuldades em conseguir seu espaço na equipe, na época treinada por Rudi Garcia. Na última temporada, o jogador brasileiro foi emprestado ao Brest, também da França, e fez um total de dezessete jogos.

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