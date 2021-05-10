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futebol

Ex-Flamengo e Santos, Paulinho fala sobre momento positivo no Rio Branco-ES

Atacante é o grande nome do clube capixaba...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 15:54
Crédito: O Rio Branco-ES encara oRio Branco FC na semifinal doCampeonato Capixaba (Divulgação / Rio Branco-ES
Principal jogador do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Feliz com a fase positiva, o jogador destacou o crescimento que teve no alvinegro.
Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja
- Desde a minha chegada ao clube procurei me dedicar ao máximo para ajudar dentro de campo. Essa fase que estou vivendo aqui é consequência de um trabalho forte que tenho realizado e da confiança do grupo em mim - disse.
VEJA A TABELA E SIMULE AS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO CAPIXABADe acordo com o atleta, o objetivo do grupo é conquistar o estadual para entrar com tudo na Série D do Campeonato Brasileiro.
- Vamos procurar terminar o estadual com o título dele, o que dará muita confiança ao grupo para a Série D. Queremos fazer uma boa sequência nos próximos meses - concluiu.

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