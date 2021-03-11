Ex-Flamengo e Santos, Patrick comemora acerto com a Portuguesa-RJ: 'Muito feliz'

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A Portuguesa estreou no Campeonato Carioca com duas vitórias para cima de Vasco e Fluminense. Com o elenco reforçado e de olho na classificação para a próxima fase da competição, o clube segue ativo no mercado buscando contratações pontuais dentro de seu plantel.

Com passagens por Santos e Flamengo, o meia Patrick, de 23 anos, foi o último reforço anunciado pela equipe. Feliz com a oportunidade de vestir o manto da lusa, o jogador deu sua primeira declaração como reforço da Portuguesa.

- Estou muito feliz de receber essa grande oportunidade na Portuguesa. Desde que a negociação se iniciou esperei o desfecho o mais rápido possível e agora quero corresponder às expectativas dentro de campo. Vou trabalhar bastante para que chegamos ao nosso objetivo no Campeonato Estadual - destacou.

Natural do Rio de Janeiro, Patrick estava no Red Bull Brasil antes de firmar vínculo com seu novo clube e segundo ele, as primeiras impressões do elenco lusitano foram as melhores possíveis em seus primeiros dias na capital carioca.

- Nosso time tem bastante qualidade e já demonstrou isso nas primeiras rodadas do Carioca. Temos que continuar focados para manter esse ritmo e fazer um excelente jogo na próxima partida. De passo em passo vamos em busca do título - completou.