Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Flamengo e Santos, Patrick comemora acerto com a Portuguesa-RJ: 'Muito feliz'

Meia assinou com a equipe que começou com 100% de aproveitamento no Carioca...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 17:18
Crédito: Divulgação
A Portuguesa estreou no Campeonato Carioca com duas vitórias para cima de Vasco e Fluminense. Com o elenco reforçado e de olho na classificação para a próxima fase da competição, o clube segue ativo no mercado buscando contratações pontuais dentro de seu plantel.
Com passagens por Santos e Flamengo, o meia Patrick, de 23 anos, foi o último reforço anunciado pela equipe. Feliz com a oportunidade de vestir o manto da lusa, o jogador deu sua primeira declaração como reforço da Portuguesa.
- Estou muito feliz de receber essa grande oportunidade na Portuguesa. Desde que a negociação se iniciou esperei o desfecho o mais rápido possível e agora quero corresponder às expectativas dentro de campo. Vou trabalhar bastante para que chegamos ao nosso objetivo no Campeonato Estadual - destacou.
Natural do Rio de Janeiro, Patrick estava no Red Bull Brasil antes de firmar vínculo com seu novo clube e segundo ele, as primeiras impressões do elenco lusitano foram as melhores possíveis em seus primeiros dias na capital carioca.
- Nosso time tem bastante qualidade e já demonstrou isso nas primeiras rodadas do Carioca. Temos que continuar focados para manter esse ritmo e fazer um excelente jogo na próxima partida. De passo em passo vamos em busca do título - completou.
Com 100% de aproveitamento em duas rodadas, a Portuguesa volta a campo no próximo domingo diante do Madureira. A partida acontece no Conselheiro Galvão, às 15h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados