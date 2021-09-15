Ex-Flamengo e atualmente no Sharjah FC, jovem brasileiro valoriza experiência no futebol árabe

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O brasileiro Gustavo Mueller, de 21 anos, atuou pelo Flamengo na categoria Sub-20 em 2019 e 2020. Com a camisa do Rubro-Negro, conquistou os títulos do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil pela categoria. Em Setembro do ano passado, o atleta foi contratado pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, e em breve completa um ano no país. Ele destacou as principais diferenças que sentiu e falou sobre a adaptação.- O processo é um pouco diferennte do Brasil. Pela diferença do futebol, do clima. Eu acredito que consegui me adaptar muito bem, também o fato de já falar inglês me ajudou muito e assim que cheguei já conseguia me comunicar com meus companheiros, com a comissão técnica. O que me ajudou muito é que aqui no país é comum deixar o atleta jovem no primeiro ano no Sub-21 para se adaptar, pra conhecer o futebol, conhecer o clima - explicou.

O defensor chegou ao clube e atuou pelo elenco Sub-21, o que facilitou o processo. Foram mais de vinte jogos disputados na temporada e seis gols marcados, sendo muitas vezes capitão do time. Gustavo também chegou a estrear como profissional pela equipe, além de participar dos treinamentos com frequência.

Após um ano no futebol do país, Gustavo destacou também a chance que teve de evoluir com as diferenças no estilo e o impacto do clima no jogo.