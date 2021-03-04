Ex-Flamengo, Douglas Baggio é o novo reforço do Novorizontino

Crédito: Último clube do atacante foi o Goiás (Guilherme Videira/Novorizontino

O Grêmio Novorizontino apresentou na última quarta-feira (3) o novo reforço da equipe para a disputa do Campeonato Paulista 2021. Trata-se do atacante Douglas Baggio, ex-Flamengo e Goiás. O atleta, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo clube goiano, se diz pronto para a disputa do Paulistão.

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- Estou feliz pelo acerto com o clube. Motivado para disputar mais um Paulistão na minha carreira e ajudar o grupo a alcançar os objetivos determinados pela comissão técnica - disse o novo atacante do Tigre.