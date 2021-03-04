Ex-Flamengo, Douglas Baggio é o novo reforço do Novorizontino

O Grêmio Novorizontino apresentou na última quarta-feira (3) o novo reforço da equipe para a disputa do Campeonato Paulista 2021. Trata-se do atacante Douglas Baggio, ex-Flamengo e Goiás. O atleta, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo clube goiano, se diz pronto para a disputa do Paulistão.
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- Estou feliz pelo acerto com o clube. Motivado para disputar mais um Paulistão na minha carreira e ajudar o grupo a alcançar os objetivos determinados pela comissão técnica - disse o novo atacante do Tigre.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Revelado pelo Flamengo, Douglas Baggio, 26 anos, também defendeu as cores do Luverdense-MT, Brasil de Pelotas-RS, Boa Esporte-MG, Mirassol-SP, Santo André-SP e Goiás, último clube antes de chegar ao Grêmio Novorizontino.