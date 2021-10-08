Ex-Flamengo, Diego Mauricio busca mais uma grande temporada no exterior

Em seu oitavo país diferente, Diego tem outro grande desafio pela frente na sua carreira. Agora no Catar, o atacante busca mais uma vez fazer uma grande passagem. Pelo OdishaF.C da Índia, clube que atuou na ultima temporada, o atacante marcou 12 gols em 20 partidas. Diante desse cenário, o jogador fala qual pode ser o difernecial e acumular grandes passagens jogando fora do Brasil- Eu acho que é o tempo que estou jogando fora do país. Já são quase 9 anos, então já passei por várias culturas e consigo entender a maneira que as pessoas que não são da nossa cultura pensam. Isso me ajuda muito nos treinamentos, jogos e dia a dia, por isso as coisas estão encaminhando bem pra mim a cada ano - comentou.