Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Flamengo, Diego Mauricio busca mais uma grande temporada no exterior

Atacante brasileiro com passagem pelo Flamengo atua na Índia tem grande experiência jogando fora do Brasil
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 19:32

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:32

Crédito: Cleber Mendes/Arquivo LANCE
Em seu oitavo país diferente, Diego tem outro grande desafio pela frente na sua carreira. Agora no Catar, o atacante busca mais uma vez fazer uma grande passagem. Pelo OdishaF.C da Índia, clube que atuou na ultima temporada, o atacante marcou 12 gols em 20 partidas. Diante desse cenário, o jogador fala qual pode ser o difernecial e acumular grandes passagens jogando fora do Brasil- Eu acho que é o tempo que estou jogando fora do país. Já são quase 9 anos, então já passei por várias culturas e consigo entender a maneira que as pessoas que não são da nossa cultura pensam. Isso me ajuda muito nos treinamentos, jogos e dia a dia, por isso as coisas estão encaminhando bem pra mim a cada ano - comentou.
Tanto dentro, como fora dos gramados, todo pais possui seus costumes e culturas, com tantas diversidades que teve que enfrentar na sua carreira, Diego comenta sobre as dificuldades e se hoje sua experiência ajuda a uma melhor e mais rápida adaptação.
- A maior dificuldade é estar longe da família, amigos, a nossa cultura, horários diferentes do nosso. Mas nesse momento, com o tempo fora do país e experiência que eu tenho, se torna um pouco mais fácil, já consigo administrar melhor de quando eu era mas jovem - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados