Ex-Flamengo, Diego Gávilan analisa confrontos das quartas de final da Libertadores

Crédito: Arquivo pessoal

Nessa última terça-feira (3), foram definidos os confrontos restantes das quartas de final da Libertadores com a classificação do Fluminense. Treinador da equipe Sub-23 do Cerro Porteno, clube eliminado pela equipe carioca, Diego Gavilán falou sobre o que espera das partidas. O paraguaio já foi vice-campeão do torneio pelo Grêmio em 2007, e também atuou por Internacional e Flamengo, adversário do Olímpia-PAR nas quartas de final.

- Geralmente, na Libertadores, as fases decisivas são muito equilibradas. Claro que as vezes algum time acaba se sobressaindo, mas no geral os confrontos são parelhos. Acompanho sempre a competição e tive a oportunidade de jogá-la. Quando chega no mata-mata, são os detalhes que fazem a diferença.Além de ter atuado como atleta na Libertadores, Diego também teve a oportunidade de comandar um clube na pré-eliminatória da Libertadores em 2017, pelo modesto Deportivo Capiatá. Naquela ocasião a equipe chegou até a terceira fase mas foi eliminada pelo Atlético-PR.

Diego passou por vários clubes como jogador, tais como: Internacional, Grêmio, Portuguesa, Cerro Porteno, Newel’s Old Boys, Independiente, Juan Aurich, Udinese e Newcastle. Além desses, o paraguaio também teve breve passagens por dois clubes que disputaram entre eles, uma vaga na semifinal, Flamengo e Olímpia. O ex-volante também comentou sobre o que espera desse confronto.