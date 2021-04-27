Ex-Flamengo com marco histórico no Brasileirão Feminino é destaque no futebol espanhol

Crédito: Huelva.fm / Pedro Ruíz

A brasileira Dany Helena, que integra o elenco do Sporting Club de Huelva desde 2020, vem sendo um dos maiores destaques da Primeira Iberdrola, campeonato da elite do futebol feminio na Espanha. A atacante foi uma das peças-chave para conseguir tirar a equipe da zona de rebaixamento e consolidar sua vaga na elite. Só nas últimas três partidas, já foram três gols marcados e uma assistência.

Veja a tabela do Espanhol- Fico feliz em poder ajudar a equipe. Claro que, como atacante, quero sempre estar fazendo gols, mas também tenho me dedicado bastante fisicamente e na marcação. Nossa equipe está bastante focada e estamos trabalhando com muito esforço e humildade para conseguir os melhores resultados. Vamos continuar lutando e dando o nosso melhor para se afastar cada vez mais do descenso e atingir nosso objetivo. Espero continuar ajudando a equipe,seja com gols, assistências ou bons desempenhos nas partidas - declarou a atleta.

Dany Helena também já teve importantes passagens por clubes brasileiros, como o Avaí Kindermann, em 2014, e o Flamengo, em 2018 e 2019. A atleta de 28 anos está entre as jogadoras que fizeram história, dentro de todas as edições do Campeonato Brasileiro Feminino: encontra-se entre as 15 maiores artilheiras da competição desde sua criação. No total, foram 30 gols e se situa em 11º lugar no ranking.