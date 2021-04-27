Ex-Flamengo com marco histórico no Brasileirão Feminino é destaque no futebol espanhol

A brasileira Dany Helena, que integra o elenco do Sporting Club de Huelva desde 2020, vem sendo um dos maiores destaques da Primeira Iberdrola, campeonato da elite do futebol feminio na Espanha. A atacante foi uma das peças-chave para conseguir tirar a equipe da zona de rebaixamento e consolidar sua vaga na elite. Só nas últimas três partidas, já foram três gols marcados e uma assistência.
Veja a tabela do Espanhol- Fico feliz em poder ajudar a equipe. Claro que, como atacante, quero sempre estar fazendo gols, mas também tenho me dedicado bastante fisicamente e na marcação. Nossa equipe está bastante focada e estamos trabalhando com muito esforço e humildade para conseguir os melhores resultados. Vamos continuar lutando e dando o nosso melhor para se afastar cada vez mais do descenso e atingir nosso objetivo. Espero continuar ajudando a equipe,seja com gols, assistências ou bons desempenhos nas partidas - declarou a atleta.
Dany Helena também já teve importantes passagens por clubes brasileiros, como o Avaí Kindermann, em 2014, e o Flamengo, em 2018 e 2019. A atleta de 28 anos está entre as jogadoras que fizeram história, dentro de todas as edições do Campeonato Brasileiro Feminino: encontra-se entre as 15 maiores artilheiras da competição desde sua criação. No total, foram 30 gols e se situa em 11º lugar no ranking.
- Jogar aqui no Sporting de Huelva tem sido uma experiência incrível pra mim, estou realizando um sonho de jogar na Europa e estou gostando muito. Foi uma equipe que abriu as portas para mim e espero ajudar da melhor forma possível. Mas só estou aqui hoje por tudo que aprendi com os clubes que passei pelo Brasil. Sou muito grata por todas as oportunidades que tive lá e por tudo que vivi e aprendi."- concluiu a atleta.