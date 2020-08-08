Ex-Flamengo, atacante vibra com chance no Goiás nesta temporada

Crédito: Rosiron Rodrigues/GEC

Oficializado como reforço do Goiás, o atacante Douglas Baggio, de 25 anos, que disputou o Paulistão pelo Santo André-SP no primeiro semestre, marcando três gols em treze jogos, promete muita dedicação e emprenho para ajudar o Goiás no Campeonato Brasileiro.

- Estou muito feliz pela oportunidade de defender as cores do Goiás. Um clube grande do futebol brasileiro. Com uma estrutura de qualidade. O torcedor pode esperar muita entrega dentro de campo - disse o novo reforço do esmeraldino.

Revelado pelo Flamengo, Douglas Baggio já defendeu as cores do Luverdense-MT, Boa Esporte Esporte-MG, Brasil de Pelotas-RS, Mirasol-SP e Santo André-SP, seu último clube, onde foi um dos destaques da equipe que chegou as quartas de final do Paulistão. O atacante vibra por voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.