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Ex-Flamengo, atacante vibra com chance no Goiás nesta temporada

Douglas Baggio disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André e foi um dos melhores jogadores da equipe eliminada nas quartas de final. Atacante chega para o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 15:24

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:24

Crédito: Rosiron Rodrigues/GEC
Oficializado como reforço do Goiás, o atacante Douglas Baggio, de 25 anos, que disputou o Paulistão pelo Santo André-SP no primeiro semestre, marcando três gols em treze jogos, promete muita dedicação e emprenho para ajudar o Goiás no Campeonato Brasileiro.
- Estou muito feliz pela oportunidade de defender as cores do Goiás. Um clube grande do futebol brasileiro. Com uma estrutura de qualidade. O torcedor pode esperar muita entrega dentro de campo - disse o novo reforço do esmeraldino.
Revelado pelo Flamengo, Douglas Baggio já defendeu as cores do Luverdense-MT, Boa Esporte Esporte-MG, Brasil de Pelotas-RS, Mirasol-SP e Santo André-SP, seu último clube, onde foi um dos destaques da equipe que chegou as quartas de final do Paulistão. O atacante vibra por voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.
- Na época do Flamengo fui relacionado para alguns jogos da Série A, mas não entrei. Hoje é a maior oportunidade da minha vida. Sempre almejei retornar a Série A. Eu quero agarrar essa oportunidade e ser feliz no Goiás - finalizou o atacante.

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