Ex-Fla, Willians acerta com o Goytacaz para disputa da Série B do Carioca: 'Muito motivado'

O Goytacaz acertou a contratação de um nome bastante experiente e com bagagem no futebol brasileiro. Trata-se do volante Willians, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 atuando pelo Flamengo, que chega ao clube para a disputa da Série B do Campeonato Carioca.
Em sua apresentação, o volante de 34 anos afirmou estar muito feliz com a oportunidade e espera concluir o grande objetivo do 'Goyta' na temporada, que é retornar a elite do futebol carioca.
- Estou muito motivado em ajudar o Goyta nessa retomada. Tenho confiança de que vamos atingir o nosso objetivo, que é justamente voltar a elite do futebol carioca. Estou ansioso pra jogar no Aryzão. Ja ouvi muitas histórias da torcida do Goyta. São torcedores apaixonados e vão empurrar o nosso time. - afirmou Willians.Além do Rubro-Negro, o volante soma passagens por Udinese, Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Mas seria a idade avançada um empecilho para que ele retorne aos melhores dias? Para ele, não, que afirmou acreditar que ainda tem muita lenha para queimar no esporte.
- Estou com 34 anos e acredito que ainda posso contribuir bastante no futebol. Ainda tenho lenha para queimar e vou mostrar isso dentro de campo - completou.