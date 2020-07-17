Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Fla, Willians acerta com o Goytacaz para disputa da Série B do Carioca: 'Muito motivado'
Ex-Fla, Willians acerta com o Goytacaz para disputa da Série B do Carioca: 'Muito motivado'

Volante de 34 anos quer recolocar o Goyta na elite do futebol carioca...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 23:43

LanceNet

Crédito: Goytacaz/Divulgação
O Goytacaz acertou a contratação de um nome bastante experiente e com bagagem no futebol brasileiro. Trata-se do volante Willians, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 atuando pelo Flamengo, que chega ao clube para a disputa da Série B do Campeonato Carioca.
Em sua apresentação, o volante de 34 anos afirmou estar muito feliz com a oportunidade e espera concluir o grande objetivo do 'Goyta' na temporada, que é retornar a elite do futebol carioca.
- Estou muito motivado em ajudar o Goyta nessa retomada. Tenho confiança de que vamos atingir o nosso objetivo, que é justamente voltar a elite do futebol carioca. Estou ansioso pra jogar no Aryzão. Ja ouvi muitas histórias da torcida do Goyta. São torcedores apaixonados e vão empurrar o nosso time. - afirmou Willians.Além do Rubro-Negro, o volante soma passagens por Udinese, Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Mas seria a idade avançada um empecilho para que ele retorne aos melhores dias? Para ele, não, que afirmou acreditar que ainda tem muita lenha para queimar no esporte.
- Estou com 34 anos e acredito que ainda posso contribuir bastante no futebol. Ainda tenho lenha para queimar e vou mostrar isso dentro de campo - completou.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados