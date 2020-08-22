Ex-Fla e Botafogo, Anderson Santos se destaca no futebol nordestino

Crédito: Divulgação

O lateral-esquerdo Anderson Santos, 28 anos, foi contratado pelo Sergipe para ajudar o time a conquistar o Estadual no retorno das atividades, antes paralisadas pela pandemia de COVID-19. Com o empate em 1 a 1, no último jogo da rodada entre Confiança x Itabaiana, o Sergipe acabou ficando o vice-campeonato por diferença de 1 gol no saldo no critério de desempate com o Confiança. Mas isso não apagou o grande campeonato do jogador. Dos cinco jogos disputados do Sergipe no pós-pandemia, Anderson disputou quatro, todos de titular. Um dos destaques do time, ele chamou atenção de clubes brasileiros e tem adotado cautela com as sondagens que tem recebido.

- Fui contratado pelo Sergipe para disputar a fase final do Estadual. Temos um grupo maravilhoso e por um detalhe não conseguimos o título. Por outro lado, conquistamos outros objetivos para o clube, visando a próxima temporada, com as vagas para a série D do Brasileiro e para Copa do Brasil - afirmou.

O Sergipe apresentou bons números no Estadual. Disputou 13 jogos com 8 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.