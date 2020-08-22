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futebol

Ex-Fla e Botafogo, Anderson Santos se destaca no futebol nordestino

Lateral-esquerdo chegou ao Sergipe após a pandemia e chamou a atenção no Estadual
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LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 20:36

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 20:36

Crédito: Divulgação
O lateral-esquerdo Anderson Santos, 28 anos, foi contratado pelo Sergipe para ajudar o time a conquistar o Estadual no retorno das atividades, antes paralisadas pela pandemia de COVID-19. Com o empate em 1 a 1, no último jogo da rodada entre Confiança x Itabaiana, o Sergipe acabou ficando o vice-campeonato por diferença de 1 gol no saldo no critério de desempate com o Confiança. Mas isso não apagou o grande campeonato do jogador. Dos cinco jogos disputados do Sergipe no pós-pandemia, Anderson disputou quatro, todos de titular. Um dos destaques do time, ele chamou atenção de clubes brasileiros e tem adotado cautela com as sondagens que tem recebido.
- Fui contratado pelo Sergipe para disputar a fase final do Estadual. Temos um grupo maravilhoso e por um detalhe não conseguimos o título. Por outro lado, conquistamos outros objetivos para o clube, visando a próxima temporada, com as vagas para a série D do Brasileiro e para Copa do Brasil - afirmou.
O Sergipe apresentou bons números no Estadual. Disputou 13 jogos com 8 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.
Anderson Santos foi revelado pelo Flamengo, e teve passagens pelas divisões de base da Seleção Brasileira. Além disso, também participou, sendo um dos destaques, do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011 do rubro-negro. Após a conquista, ele foi contratado pelo Vitesse, da Holanda. Depois da passagem pelo clube europeu, Anderson chegou a atuar no Botafogo no seu retorno ao Brasil.

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