Ex-Figueirense e Ceará, atacante comenta boa fase na Tailândia

Crédito: Equipe de William Popp irá encarar o Buriram United na Copa da Tailândia (Divulgação/ Muangthong United

Saboreando uma ótima fase no Muangthong United, o atacante William Popp, ex-Figueirense e Ceará, vive a expectativa de uma grande reta final de temporada com a camisa do clube tailandês. No domingo (29), ele foi o autor do gol na vitória sobre o BG Pathum United, por 1 a 0, pela última rodada do campeonato tailandês, triunfo que acabou com a invencibilidade do atual campeão tailandês.

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O atacante mira a conquista da Copa da Tailândia. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é buscar o título da competição eliminatória.

- Vamos procurar repetir as atuações que a equipe vem apresentando. Estou feliz em ajudar com os gols e espero manter essa boa fase e ajudar meus companheiros na busca por voos mais altos dentro do futebol tailandês - disse.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEExperiente no futebol asiático, onde o atacante de 26 anos já defendeu clubes da Coreia do Sul e Japão, William Popp fala sobre a fase artilheira, onde já marcou 12 gols, em 21 jogos com a camisa do Muangthong United na sua primeira temporada no futebol tailandês.

- Nosso sistema ofensivo tem favorecido demais meu estilo de jogo. O entrosamento tem feito a diferença. Cada sabe a movimentação dos companheiros e isso facilita na hora de concluir uma jogada. Os gols tem saído de uma forma natural. É fruto de muito trabalho em equipe. Todos ganham com isso. E o objetivo final sempre é alcançado - enfatizou o atacante.