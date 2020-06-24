Ex-Figueirense, Dudu acredita em um Japão preparado para o retorno

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O futebol japonês voltará a ser disputado depois de quatro meses. Neste final de semana, a J-League 2 será retomada a partir da segunda rodada. Um dos destaques da segunda divisão do Japão e camisa 10 do Ventforet Kofu, o atacante brasileiro Dudu acredita que o país asiático está preparado para a retomada da competição. A sua equipe entra em campo neste sábado (27) diante do Albirex Niigata.

- O Japão está preparado para a volta do futebol. Nesse final de semana fizemos um amistoso como se fosse um evento-teste, fazendo a testagem antes da partida e seguindo todos os protocolos. Por enquanto voltará sem torcida, como as outras ligas que retornaram, mas falaram que daqui umas seis ou sete rodadas vão tentar começar a tentar colocar uma pequena quantidade de torcedores nos estádios, pelo menos do time da casa, para tentar voltar ao normal - disse Dudu, que comemorou o retorno da competição após um longo período:

- Esse tempo sem jogar foi muito complicado para todos nós porque tivemos uma boa pré-temporada e, depois do primeiro jogo, falaram que ia cancelar as demais rodadas por tempo indeterminado. Continuamos treinando normal e logo depois paralisaram os treinos. Conseguimos passar por isso, voltando a treinar aos poucos, em horários reduzidos e grupos diferentes para evitar a aglomeração, e deu certo. Depois de quatro meses estamos prestes a reestrear novamente - acrescentou.

Devido a pandemia do Covid-19, a segunda divisão japonesa não terá rebaixamento e apenas os dois primeiros colocados vão conquistar o acesso para a elite nacional. Segundo Dudu, essa medida incluída fará com os times arrisquem mais em campo para buscar a vitória.