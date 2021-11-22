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futebol

Ex-dirigente do Bayern critica saída de Alaba para o Real Madrid

Karl-Heinz Rummenigge, lenda do clube alemão, afirmou que Alaba não deveria ter saído da equipe por conta da identificação do jogador austríaco com os bávaros...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 13:54

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:54

Karl-Heinz Rummenigge, ex-dirigente e lenda do Bayern de Munique, criticou a saída de Alaba do clube alemão. Em entrevista ao "Sky90", o veterano afirmou que os bávaros deveriam ter feito de tudo pela permanência do polivalente jogador austríaco.- Acredito que todos estão de acordo que a saída de Alaba não deveria ter acontecido. Não podemos nos esquecer que esse menino cresceu no Bayern. Jogou lá por 13 anos e sempre foi uma parte importante do DNA do clube.
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Além de lamentar a saída do atleta para o Real Madrid, Rummenigge não soube explicar exatamente o motivo da não renovação de Alaba.
- Infelizmente, em algum momento, tudo ficou um pouco travado. Seja economicamente quanto em relação a atmosfera. É difícil avaliar agora. O principal é que, lamentavelmente, não está aqui. Essa saída não foi devidamente compensada.
Atualmente, Alaba é peça importante do esquema do Real Madrid de Carlo Ancelotti desde a saída de Sergio Ramos para o Real Madrid. O atleta tem atuado na zaga ao lado de Militão, mas também consegue desempenhas diversas funções na equpe.
Crédito: AlabafezhistóriacomacamisadoBayerndeMunique(Foto:ALEXANDERHASSENSTEIN/POOL/AFP

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